Cảnh báo mưa lớn trên địa bàn tỉnh

(QNO) - Theo bản tin phát lúc 15 giờ 30 phút, ngày 30.12 của Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với phần phía bắc của rảnh áp thấp có trụ đi qua 8 - 10 vĩ độ Bắc, hoạt động của gió đông các địa phương trong tỉnh đã có mưa, có nơi mưa to đến rất to.

Mưa lớn gây ngập úng tại một số tuyến đường tại TP.Tam Kỳ vào đầu tháng 12 vừa qua

Tổng lượng mưa 24 giờ qua như sau: các địa phương vùng núi phía Tây Bắc và đồng bằng ven biển phố biển 10 - 25mm; vùng trung du và vùng núi phía Tây Nam phổ biến từ 40 - 80mm, có nơi cao hơn như Khí Tượng Trà My (Bắc Trà My) 121 mm, trạm đo Xuân Bình (Núi Thành) 143mm.

Đêm nay và ngày mai 31.12, các địa phương ở Quảng Nam tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa dự báo như sau: các địa phương vùng núi Tây Bắc và đồng bằng ven biển phổ biến từ 10 - 20mm, có nơi trên 30mm. Vùng núi Tây Nam và đồng bằng ven biển phía Nam phổ biến từ 20 - 40mm, có nơi trên 50mm.

Từ 1 - 3.1.2019 có mưa, có nơi mưa vừa, riêng ngày 2 - 3.1.2019 có nơi mưa to. Tổng lượng mưa đồng bằng ven biển phía Nam phổ biến từ 60 - 90mm, có nơi trên 100mm; Vùng núi phía Tây Bắc và đồng bằng ven biển phía Bắc phổ biến từ 30 - 50mm, có nơi trên 70mm.

Mực nước các sông trên địa bàn có khả năng có biến động. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở Bắc Trà My, Nam Trà My, Phước Sơn, Tiên Phước, Núi Thành, ngập úng tại các vùng trũng, ngập úng cục bộ tại TP.Tam Kỳ, huyện Núi Thành.

Mưa to nhiều ngày cuối mùa mưa, nhiệt độ xuống thấp có thể ảnh hưởng đến sản xuất cụ đông xuân năm 2018 - 2019 và sinh hoạt của người dân.

* Theo bản tin gió mùa đông bắc của Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam phát cùng thời điểm trên cảnh báo nhiệt độ xuống thấp từ đêm nay 30.12.2018 đến 4.1.2019 các địa phương trong tỉnh trời chuyển lạnh có nơi trời rét nhiệt độ thấp nhất khả năng xuống 17-19 độ C.

Vùng ven biển có gió cấp 4, vùng biển gió cấp mạnh cấp 6, giật cấp 7, sóng biển từ 2.5 - 3m. Cần báo tin cho tàu thuyền đang hoạt động hoạt động trên khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, Nam Bộ và Bắc và giữa biển đông chủ động phòng tránh gió mạnh và sóng biển cao.

P.V