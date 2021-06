(QNO) - Sở Công Thương vừa ban hành công văn gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố; các ban quản lý chợ, siêu thị, nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh tăng cường cập nhật thông tin lên bản đồ chung sống an toàn với Covid-19 trên toàn quốc.

Bản đồ chung sống an toàn với Covid-19 được xây dựng để đảm bảo chung sống an toàn với dịch Covid -19 tại các địa điểm công cộng (trung tâm thương mại, chợ, siêu thị, nhà hàng…) ở các địa phương trên toàn quốc. Bản đồ cung cấp thông tin công khai được cập nhật liên tục hằng ngày từ các địa điểm công cộng này. Mức độ an toàn tại từng cơ sở, khu vực (huyện, tỉnh, thành phố) được phân biệt bằng màu sắc để cung cấp hình ảnh khách quan, nhanh chóng, sinh động tới từng người dân, cán bộ, lãnh đạo theo dõi trên bản đồ.

Đây là cơ sở cho việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường; chống các hành vi đầu cơ, găm hàng và vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.