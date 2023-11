Cắt rừng, vượt sông khắc phục hậu quả hư hỏng đường dây cấp điện vùng Trà My

(QNO) - Mưa lũ kéo dài nhiều ngày qua đã làm đổ ngã các trụ, đứt đường dây gây mất điện trên diện rộng tại địa bàn 2 huyện Bắc Trà My và Nam Trà My. Ngay trong thiên tai, lực lượng xung kích Điện lực Trà My đã cắt rừng, vượt sông khắc phục thiệt hại, kịp thời cấp điện trở lại cho người dân.

Điện lực Trà My quản lý, cung ứng điện cho hai huyện Nam và Bắc Trà My. Riêng tại Bắc Trà My, có 162 trạm với 11.016 khách hàng. Mưa lũ vừa qua gây thiệt hại nặng cho ngành điện lực, đặc biệt là sự cố gãy trụ, đứt đường dây điện đổ xuống sông Toong tại xã Trà Ka và sông Trạm tại xã Trà Đông, khiến hàng trăm trạm biến áp với hàng nghìn khách hàng tại khu vực này và vùng lân cận bị mất điện.

Đấu nối đường dây bị đứt trong sự cố ngã trụ điện xuống sông Toong (xã Trà Ka). Ảnh: NB.

Ông Phạm Văn Hồng - Giám đốc Điện lực Trà My thông tin, đơn vị chủ động, bố trí lực lượng xung kích và phương tiện sẵn sàng thực thi nhiệm vụ khắc phục kể cả cắt rừng, vượt sông… khi có sự cố trong thiên tai. Đến tối 17/11, những sự cố gây mất điện lưới tại hai huyện Nam Trà My và Bắc Trà My cơ bản được khắc phục xong, đã cấp điện trở lại cho dân.

“Hôm nay (18/11), chỉ còn thôn 4 và thôn 5 (cũ) của xã Trà Giáp với 2 trạm biến áp, 111 khách hàng bị mất điện. Lực lượng xung kích Điện lực Trà My đã lên đường cắt rừng, tìm lối đi theo đường bộ an toàn, tiếp cận các vị trí khả nghi gây sự cố, phấn đấu cấp điện trở lại cho người dân trong ngày” - ông Hồng nói.

[VIDEO] - Lực lương xung kích Điện lực Trà My vượt sông Trạm ngay trong mưa lũ, khắc phục sự cố ngã trụ điện tại xã Trà Đông:

Your browser does not support the video tag.