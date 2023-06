(QNO) - Ngày 28/6, UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt Đề án mô hình trợ giúp xã hội, chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí tại Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Quảng Nam.

Tạo điều kiện để người tâm thần được tham gia các hoạt động thể thao, giải trí. Ảnh: N.P

Đề án nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng hoạt động mô hình trợ giúp xã hội, cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí tại Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Quảng Nam (gọi tắt là Trung tâm).

Sàng lọc, phát hiện hỗ trợ, can thiệp kịp thời người tâm thần mãn tính và người rối nhiễu tâm trí, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có hành vi nguy hiểm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, quản lý, chăm sóc y tế, phục hồi chức năng cho đối tượng tại Trung tâm.

Phấn đấu 100% đối tượng nuôi dưỡng tại Trung tâm được tiếp cận các dịch vụ y tế dưới các hình thức khác nhau; 100% đối tượng phục hồi đang nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm được tham gia các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, vui chơi giải trí, được tham gia hoạt động phục hồi chức năng, lao động liệu pháp phù hợp với tình trạng bệnh và sức khỏe của từng đối tượng…

Người tâm thần, rối nhiễu tâm trí tại cộng đồng được tư vấn, tham vấn, hỗ trợ khi có nhu cầu.

Nhiệm vụ trọng tâm của đề án là tiếp nhận, quản lý và thực hiện quản lý trường hợp đối với người khuyết tật thần kinh, tâm thần và người rối nhiễu tâm trí thuộc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp.

Quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị và phục hồi chức năng người tâm thần mãn tính và người rối nhiễu tâm trí, có hành vi nguy hiểm cho xã hội, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không nơi nương tựa, không tự lo cho cuộc sống, người có hành vi nguy hiểm cho xã hội.

Xây dựng kế hoạch can thiệp và trợ giúp người khuyết tật thần kinh, tâm thần và người rối nhiễu tâm trí tại Trung tâm và tại cộng đồng có nhu cầu; giám sát và rà soát lại các hoạt động can thiệp, trợ giúp và điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với đánh giá.

Cung cấp dịch vụ điều trị y tế ban đầu và điều trị bệnh cho người khuyết tật thần kinh, tâm thần và người rối nhiễu tâm trí được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm.

Tham vấn, trị liệu tâm lý, tổ chức hoạt động phục hồi chức năng, trợ giúp cho người khuyết tật thần kinh, tâm thần và người rối nhiễu tâm trí trong các hoạt động tự quản, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, các hoạt động lao động liệu pháp… giúp đối tượng ổn định bệnh và hòa nhập cộng đồng.

Chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương đưa người khuyết tật thần kinh, tâm thần và người rối nhiễu tâm trí đủ điều kiện hoặc tự nguyện xin dừng trợ giúp xã hội tại Trung tâm, trở về với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng; hỗ trợ, tạo điều kiện cho đối tượng ổn định cuộc sống.

Trong khuôn khổ đề án, sẽ thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng cơ sở vật chất, kỹ thuật và mua sắm trang thiết bị tại Trung tâm nhằm phục vụ tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý, điều trị và phục hồi chức năng cho các đối tượng.