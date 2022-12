Chàng trai khuyết tật sáng tác nhạc bằng một ngón tay

Với năng khiếu và đam mê, chàng trai khuyết tật Trần Bình Phương (27 tuổi, khối An Bàng, Thanh Hà, TP.Hội An) đã sáng tác nhiều ca khúc được cộng đồng âm nhạc đánh giá cao, là động lực để anh lạc quan, vươn lên trong cuộc sống.

Nhờ năng khiếu và đam mê âm nhạc, Phương đã cho ra đời những ca khúc hay, đoạt giải cao. Ảnh: N.Q

Ngón tay cái làm nên kỳ tích

Anh Trần Bình Phương kể, từ năm 2014 - 2016 anh theo học ngành Đàn nhị ở Học viện Âm nhạc Huế thì nghỉ học giữa chừng. Quay về quê nhà để khởi nghiệp với nghề dệt ủi cho các khách sạn trên địa bàn TP.Hội An, do còn non kinh nghiệm, khó cạnh tranh với thị trường nên anh gặp thất bại.

Tháng 11/2017, không may tai họa ập đến trong một vụ tai nạn giao thông, biến anh Phương từ chàng trai khỏe mạnh, trở thành người tàn tật vì liệt tủy xương sống. Sau vụ tai nạn, tứ chi của anh co rút, chỉ còn một ngón tay cái hoạt động bình thường, mọi sinh hoạt, ăn uống phải nhờ người mẹ già chăm sóc.

Sau 2 năm chống chọi với bệnh tật, anh Phương đã tập đi chập chững như đứa trẻ lên 3; nhờ sự quyết tâm, quan tâm động viên của gia đình, bạn bè, thầy cô và người thân, đã tiếp thêm cho anh niềm tin, động lực để vươn lên trong nghịch cảnh.

Cũng chính từ đây, niềm đam mê sáng tác nhạc trong anh lại trỗi dậy. Năm 2019, anh đã tìm tòi cách sáng tác nhạc trên điện thoại, bằng ngón tay cái duy nhất, vì các ngón tay khác đều bị liệt. Các ca khúc về quê hương lần lượt ra đời, được cộng đồng âm nhạc đánh giá cao.

“Tôi thường sáng tác nhạc vào ban đêm. Cảm xúc soạn nhạc xuất phát từ hồi tưởng những lần đi phượt khi chưa bị tai nạn, với khung cảnh làng quê yên bình, cảnh đẹp ở mọi miền Tổ quốc” - anh Phương chia sẻ.

Phương sáng tác nhạc trên chiếc điện thoại bằng ngón tay cái, các ngón tay khác đều bị liệt hoàn toàn. Ảnh: N.Q

Đến nay, anh Phương đã sáng tác được 15 ca khúc, riêng tác phẩm đầu tay “Về thương Thanh Hà” anh viết về chính quê hương của mình. Sau đó là hàng loạt ca khúc đoạt giải cao như: “Những đóa hoa tuổi trẻ” (đoạt giải của Trung ương Đoàn), “Khát vọng của thanh xuân” (đoạt giải nhì ở Công đoàn Bắc Giang), “Mây nghiêng bóng phố” (đoạt giải 3 ở TP.Cao Bằng)...

Ước mơ thành lập một ban nhạc

Mỗi khi sáng tác được một ca khúc, anh Phương đều gửi cho bạn bè, thầy cô cảm nhận, góp ý và đánh giá để hoàn thiện trước khi xuất bản. Điều tuyệt vời là những ca khúc anh dự thi được ca sĩ thể hiện đầy cảm xúc, khán giả yêu thích.

Thiếu tá Phạm Thành Dương (công tác tại Đoàn văn công Quân khu 5) nhận xét về học trò của mình: “Phương có năng khiếu về âm nhạc. Trước khi Phương đi học ở Huế, tôi là người dạy Phương về nhạc cụ dân tộc, lý thuyết âm nhạc.

Sau khi bị tai nạn, trong quá trình chữa bệnh, bằng niềm đam mê, Phương viết truyện ngắn, động viên Phương đầu tư thêm âm nhạc để tạo niềm lạc quan, vượt qua khó khăn về sức khỏe.

Nhờ Phương có học về nhạc cụ dân tộc nên nắm vững về phong cách âm nhạc của từng vùng miền, dân tộc, thể loại âm nhạc, khi viết về nơi nào đấy đều mang âm hưởng rõ nét” - thầy Dương chia sẻ.

Những ca khúc của Phương sáng tác không chỉ được ca sĩ thể hiện, đoạt giải cao mà còn được nhiều công ty đặt hàng sáng tác hàng tháng. Đây cũng là nguồn thu nhập chính giúp anh phụ mẹ trang trải cho gia đình, giảm đi gánh nặng về kinh tế.

“Tôi không thể cầm nắm như người bình thường, nên việc sáng tác nhạc gặp nhiều trở ngại. Lúc trái gió trở trời, cơ thể đau buốt, bị chuột rút rất khó chịu nhưng tôi không còn bi quan như trước đây. Âm nhạc đã cứu cánh tâm hồn tôi để lạc quan hơn trong cuộc sống.

Tôi luôn biết ơn người thân, bạn bè, thầy cô và bạn gái đã đồng hành trên chặng đường đầy gian nan. Tôi cũng hy vọng, tương lai sẽ thành lập nhóm nhạc vừa sáng tác, chơi nhạc cụ để truyền tải nhiều ca khúc đến với công chúng” - anh Phương bày tỏ.

Bà Trần Thị Liễu (mẹ ruột Phương) xúc động nói: “Gia đình có 2 người con, Phương kém may mắn nên sinh hoạt khó khăn, tôi thương con lắm. Giờ thấy con lạc quan, yêu đời thế này là tôi mừng lắm rồi”.

Ông Trương Hướng - Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Hà chia sẻ, Phương là một người đầy bản lĩnh, nghị lực để vượt lên chính mình. “Vừa qua, phường cũng đã tuyên dương, động viên Phương cố gắng hơn nữa để cuộc sống thêm ý nghĩa. Tôi hy vọng Phương sẽ thành công trên con đường mình đã chọn” - ông Hướng nói.