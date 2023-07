Chi nhánh Ngân hàng CSXH Quảng Nam tri ân người có công

(QNO) - Sáng nay 25/7, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Quảng Nam tổ chức các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niện 76 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023).

Chi nhánh Ngân hàng CSXH Quảng Nam đến thăm hỏi, động viên, tặng quà tại Trung tâm Nuôi dường & điều dưỡng người có công Quảng Nam. Ảnh: Q.VIỆT

Tại TP.Tam Kỳ, đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tặng quà tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin Quảng Nam và trẻ em khuyết tật tỉnh (Hội Nạn nhân chất độc da cam/đioxin Quảng Nam).

Ông Trần Anh Cả - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/đioxin Quảng Nam cảm ơn Chi nhánh Ngân hàng CSXH Quảng Nam đã quan tâm sâu sắc với các em có hoàn cảnh không may mắn và cho rằng đây là niềm động viên lớn để các em cố gắng vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

Đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin Quảng Nam và trẻ em khuyết tật tỉnh. Ảnh: Q.VIỆT

Tại phường Thanh Hà, TP.Hội An, đoàn đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà tại Trung tâm Nuôi dưỡng & điều dưỡng người có công Quảng Nam. Bà Lê Thị Kim Anh - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Chi nhánh Ngân hàng CSXH Quảng Nam đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ niềm tri ân sâu sắc đối với 48 người có công đang được nuôi dưỡng tại trung tâm và mong muốn những người có công cố gắng vượt qua bệnh tật, sống khỏe.

Chi nhánh Ngân hàng CSXH Quảng Nam cũng đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Lầm. Ảnh: Q.VIỆT

Chi nhánh Ngân hàng CSXH Quảng Nam cũng đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Lầm (phường Cẩm Châu, TP.Hội An). Đoàn công tác đã tri ân sâu sắc những hy sinh, cống hiến to lớn của Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Lầm trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; đồng thời chúc Mẹ thật nhiều sức khỏe, an hưởng tuổi già bên gia đình và tiếp tục động viên con cháu phấn đấu học tập, lao động, góp sức xây dựng quê hương, đất nước.