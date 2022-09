Chia sẻ kinh nghiệm cải thiện an sinh trẻ em

(QNO) - Ngày 12.9, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm Mô hình vãng gia cải thiện an sinh cho trẻ em tại Quảng Nam do Sở LĐTB&XH phối hợp với Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam - World Vision (WVI) tổ chức, thu hút sự tham dự của đông đảo cán bộ, nhân viên chăm sóc, bảo vệ trẻ em tại các huyện, thị xã.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: X.H

Mô hình vãng gia (hay còn gọi Mô hình thăm hộ) cải thiện an sinh cho trẻ em nhằm góp phần giải quyết các vấn đề về trẻ em, thực hiện chế độ, chính sách cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Cạnh đó, tạo môi trường sống an toàn, đảm bảo an sinh cho trẻ em, đồng thời góp phần hoàn thiện cấu trúc hệ thống bảo vệ trẻ em tại địa phương, cơ sở. Mô hình này còn tạo điều kiện giúp đỡ các gia đình trong việc bảo vệ và chăm sóc trẻ em có các hoàn cảnh đặc biệt...

Một trong các hoạt động của Mô hình vãng gia an sinh trẻ em tổ chức tại Tam Hiệp, Núi Thành. Ảnh: H.L

Đối tượng vãng gia mô hình hướng đến là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt (nguy cơ bị xâm hại, bạo lực, mua bán, bỏ rơi, bỏ mặc, xao nhãng), trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và trẻ em sống ở vùng có điều kiện khó khăn. Mô hình còn tiến hành tập huấn, hỗ trợ cha mẹ, người giám hộ hợp pháp, người chăm sóc trực tiếp của những đối tượng trẻ em nêu trên.

Mô hình được triển khai tại Quảng Nam từ tháng 6.2021 đến nay tại 12 huyện, thành phố.