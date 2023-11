(QNO) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định cho phép thành lập Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Công an tỉnh và các sở, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của hội.

Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Theo đơn đề nghị thành lập, Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh là tổ chức của các thế hệ cựu Công an nhân dân, hoạt động nhằm mục đích tập hợp, vận động, đoàn kết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, chăm lo giúp đỡ nhau trong cuộc sống và phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân...