Chủ động phương án để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân

(QNO) - Đó là yêu cầu của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân trong chuyến kiểm tra thực tế và làm việc với UBND huyện Phú Ninh về công tác ứng phó với ngập lụt, mưa lớn trên địa bàn huyện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân thăm hỏi, tặng nhu yếu phẩm cho các gia đình đang được sơ tán tập trung tại xã Tam Đàn. Ảnh: T.C

Báo cáo với đoàn công tác, ông Trần Quốc Doanh - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh thông tin, mưa lớn xảy ra trên diện rộng kéo dài nhiều ngày gây ngập lụt một số xã vùng trũng thấp của huyện. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đã có văn bản chỉ đạo ứng phó mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở và phân công ứng trực cho các thành viên ở từng cấp, yêu cầu tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình.

Đoàn công tác kiểm tra tình hình sạt lở tại xã Tam Lãnh. Ảnh: T.C

Công an, cơ quan quân sự được tăng cường cho 2 xã Tam An, Tam Đàn, cùng với phương tiện để sẵn sàng hỗ trợ di dời dân và cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho dân. Toàn huyện đã sơ tán tổng cộng 363 hộ với hơn 1.000 nhân khẩu theo hình thức xen ghép để đảm bảo phòng chống dịch Covid-19. Chỉ riêng trường hợp người già neo đơn, trẻ nhỏ tại xã Tam Đàn mới được sơ tán tập trung tại Nhà văn hóa xã do nước ngập quá sâu. Một số điểm sạt lở núi, chia cắt giao thông, nhiều vùng ngập nước và bị cô lập tại xã Tam An, Tam Đàn, Tam Thành…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chính quyền xã Tam Lãnh theo dõi sát tình hình, có phương án sơ tán phù hợp để phòng chống thiên tai và dịch Covid-19. Ảnh: T.C

Kiểm tra thực tế tại xã Tam Đàn và xã Tam Lãnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu địa phương phải triệt để thực hiện các giải pháp theo phương án ứng phó đặt ra, bám sát tình hình diễn biến mưa lớn và các hiện tượng thời tiết cực đoan được dự báo sắp diễn ra để có thể kịp thời triển khai biện pháp phù hợp.

Đặc biệt, đối với những vùng nguy cơ ngập lụt sâu, sạt lở, cần kịp thời sơ tán dân, chọn hình thức sơ tán theo hướng ưu tiên tại chỗ, xen ghép, tránh tập trung đông người. Những chỗ buộc phải sơ tán tập trung thì đảm bảo giãn cách, khuyến nghị người dân cần chấp hành tốt các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh trong thiên tai. Đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản người dân trong mưa lũ.