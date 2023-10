Chủ động ứng phó mưa lớn

(QNO) - Sáng nay 12/10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh (PCTT&TKCN) có công điện yêu cầu chủ động ứng phó với mưa lớn.

Theo bản tin của Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua khu vực Trung Bộ nâng trục dần lên phía Bắc, kết hợp với hoạt động của áp cao cận nhiệt đới lấn Tây, trong đêm 11/10 và ngày 12/10, các địa phương trong tỉnh có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to.



Cảnh báo, từ đêm 12/10 đến ngày 14/10, các địa phương trong tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa các địa phương vùng núi phổ biến từ 40 - 70mm, có nơi trên 100mm, vùng đồng bằng ven biển phổ biến từ 80 - 150mm, có nơi trên 200mm. Đợt mưa này còn có khả năng kéo dài trong những này tiếp theo.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đề nghị Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các địa phương, cơ quan, đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn mưa lớn, lũ, ngập lụt, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Tiếp tục thực hiện Công văn số 264 (ngày 10/10) của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh về việc chủ động ứng phó với với khả năng mưa lớn, nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Sẵn sàng triển khai các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất, thu hoạch sớm sản phẩm đến kỳ thu hoạch, đặc biệt là đối với nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt và khu vực ven biển; phòng chống ngập úng khu vực đô thị, khu công nghiệp.

Bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập thủy lợi, nhất là công trình xung yếu, đang thi công, bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Bảo đảm an toàn hầm lò, khu khai thác khoáng sản, an toàn hồ đập thuỷ điện và hạ du, nhất là các thuỷ điện nhỏ. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực bị ngập sâu, chia cắt, khắc phục kịp thời sự cố, đảm bảo giao thông trên các trục chính.

Ngành giáo dục, các địa phương và trường học thường xuyên cập nhật, nắm bắt thông tin diễn biến thiên tai, chủ động triển khai đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.

Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam tổ chức theo dõi chặt chẽ, tăng cường bản tin dự báo, cảnh báo và thông tin kịp thời diễn biến thiên tai để các cơ quan có liên quan và người dân biết, phục vụ kịp thời công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đề nghị các sở, ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao, sẵn sàng các biện pháp ứng phó khi có tình huống xảy ra. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.