Chủ động ứng phó mưa lớn và thời tiết nguy hiểm trên biển

(QNO) - Hôm nay 26.11, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh có văn bản yêu cầu chủ động ứng phó với mưa lớn và thời tiết nguy hiểm trên biển có thể xảy ra.

Dự báo mưa lớn xuất hiện ở nhiều địa phương



Theo Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, hiện không khí lạnh đang suy yếu chậm, từ ngày mai 27.11, các địa phương trong tỉnh chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường lệch đông kết hợp với hoạt động của nhiễu động trong đới gió Đông trên cao. Do ảnh hưởng của hệ thống thời tiết trên nên từ ngày 27 đến ngày 30.11, các địa phương có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Mưa to đến mưa rất to tập trung chủ yếu từ ngày 28 - 29.11. Tổng lượng mưa ở vùng đồng bằng ven biển và vùng núi phía nam phổ biến từ 200 - 300mm, có nơi trên 400mm, vùng núi phía bắc phổ biến từ 100 - 200mm, có nơi trên 250mm.

Cơ quan khí tượng thủy văn tỉnh cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét tại sông, suối vùng núi, sạt lở đất đá ở sườn dốc, ven sông, suối. Ngập úng cục bộ tại TP.Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, thị trấn Núi Thành...

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày và đêm nay 26.11, ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao 3 - 5m. Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau và khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao 2 - 4m.

Chủ động ứng phó

Để chủ động ứng phó với mưa lớn và thời tiết nguy hiểm trên biển có thể xảy ra, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đề nghị Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương chỉ đạo khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ từ ngày 12 đến ngày 18.11. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thông báo kịp thời đến nhân dân biết để chủ động biện pháp phòng tránh.

Chủ động triển khai biện pháp ứng phó theo chức năng, nhiệm vụ được giao trong Phương án ứng phó thiện tai theo cấp độ rủi ro trong bối cảnh dịch Covid-19 và các văn bản chỉ đạo của trung ương, tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh.

Triển khai lực lượng xung kích rà soát, sẵn sàng bố trí lực lượng canh gác chốt chặn hướng dẫn giao thông khu vực ngập lụt chia cắt. Nghiêm cấm người, phương tiện đi lại trên tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, ngầm tràn trên sông suối hồ chứa nước, khu vực nguy hiểm nơi dễ sạt lở đất. Khai thông cống rãnh, dòng chảy để giảm thiểu tình trạng ngập úng cục bộ. Thường xuyên theo dõi tình hình hồ chứa nước do địa phương đơn vị quản lý để kịp thời chỉ đạo xử lý.

Cơ quan Thường trực tìm kiếm cứu nạn trên biển và hải đảo, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các địa phương ven biển thông báo cho thuyền trưởng, chủ phương tiện tàu thuyền biết thông tin thời tiết nguy hiểm để chủ động biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn về người, phương tiện. Giữ thông tin liên lạc thường xuyên để xử lý kịp thời khi có tình huống xảy ra. Kiểm đếm tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển thường xuyên báo về Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh.

Các đơn vị quản lý hồ chứa nước thủy lợi thủy điện trực ban 24/24 giờ, kiểm tra quan trắc đập kịp thời phát hiện, xử lý sự cố, theo dõi chặt chẽ diễn biến lượng mưa, mực nước hồ chứa thường xuyên.