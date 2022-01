Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh thăm, chúc Tết nhiều đơn vị ứng trực Tết

(QNO) - Chiều nay 25.1, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã đến thăm, chúc tết, tặng quà cho Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH), Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) và Công ty Điện lực Quảng Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh thăm, tặng quà cho tập thể lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH. Ảnh: P.V

Nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, Cảnh sát QLHC về TTXH, CSGT, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị trong năm 2021 trên các mặt công tác, đóng góp lớn vào công tác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, an toàn giao thông. Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang đến gần, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh dành nhiều lời chúc đến các lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ, chúc các lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ, duy trì ứng trực, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh để nhân dân đón xuân an toàn, vui tươi, tiết kiệm.

* Báo cáo với đồng chí Lê Trí Thanh về công tác chuẩn bị nguồn, lưới điện cung cấp điện cho dịp tết Nguyên đán, đại diện Công ty Điện lực Quảng Nam cho hay, dự báo phụ tải Tết Nguyên đán sẽ tăng 112% so với năm 2021. Đơn vị đã tăng cường công tác kiểm tra đường dây, trạm biến áp và tổ chức phát quang hệ thống lưới, vệ sinh nguồn lưới phục vụ tết và các giải pháp ngăn ngừa sự cố lưới điện. Đồng thời phân công, tổ chức trực chỉ huy và xử lý sự cố, trực tăng cường trong dịp Tết Nguyên đán. Các hoạt động lễ hội đã được lên kế hoạch để phối hợp đảm bảo cung cấp điện.

Đồng chí Lê Trí Thanh tặng quà tết cho đại diện Công ty Điện lực Quảng Nam. Ảnh: P.V

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu bên cạnh việc đảm bảo cấp điện dịp tết để nhân dân vui tết, đón xuân an toàn, thời gian tới, ngành điện lực cần sớm phối hợp các sở, ban ngành, các địa phương hoàn thiện quy hoạch điện lực, đảm bảo đủ điện cấp cho các khu dân cư hiện hữu, các khu dân cư mới, những khu vực phục vụ phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ, nỗ lực vì quyền, lợi ích của người dân, các doanh nghiệp đã và sẽ đầu tư vào địa bàn.