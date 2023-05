Chưa yên giao thông thủy Hội An

Hoạt động vận tải đường thủy nội địa tại địa bàn TP.Hội An còn đó nỗi bất an khi nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước ở lĩnh vực này vẫn chưa được khắc phục.

Phương tiện chở khách tuyến Cửa Đại - Cù Lao Chàm lại cập bờ vào Bãi Ông, nơi chưa được công bố bến thủy nội địa.

Thanh tra Sở GTVT cho biết, trừ phương tiện đang khai thác trên tuyến Cửa Đại - Cù Lao Chàm, hầu hết phương tiện thủy nội địa vận chuyển khách là hộ cá nhân nên không đủ điều kiện theo quy định pháp luật về kinh doanh vận tải khách thủy nội địa, để cấp phép đưa phương tiện vào hoạt động.

Bởi theo khoản 2, Điều 1 Nghị định số 128 ngày 24/9/2018 của Chính phủ, hoạt động kinh doanh vận tải khách thủy nội địa phải là tổ chức, tức là doanh nghiệp hoặc hợp tác xã.

Do đó, chủ phương tiện là hộ cá nhân trên không đủ điều kiện để cấp phép đưa phương tiện vào chở khách. Chính vì vậy, dịp nghỉ lễ vừa qua, Đội Quản lý bến thủy nội địa (Thanh tra Sở GTVT) không thể cấp phép trái quy định, vậy là một số chủ phương tiện đã tụ tập làm mất trật tự, gây ảnh hưởng đến giải quyết thủ tục hành chính tại bến Bạch Đằng.

Kiểm tra tại xã đảo Tân Hiệp, Thanh tra Sở GTVT phát hiện có nhiều phương tiện tuyến vận tải khách Hội An - Cù Lao Chàm đón, trả khách ở các vị trí chưa được công bố bến thủy nội địa thuộc khu vực Bãi Ông. Một số phương tiện vận chuyển khách quanh đảo chưa đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn quy định (hết hạn kiểm định, cấp đăng kiểm phương tiện chưa đạt cấp SB).

Cũng tại vùng nước khu vực Bãi Ông, hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước diễn ra, nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định. Vào tuyến sông Hội An, bến Nguyễn Hoàng vốn dĩ trước đây là bến khách ngang sông. Đến nay, bến đã hết hạn hoạt động, song vẫn có một số chủ phương tiện đón, trả khách tại vị trí này.

Thanh tra Sở GTVT cho hay, nhân lực của Đội Quản lý bến thủy nội địa rất mỏng với 1 công chức, 5 viên chức trực tiếp làm nhiệm vụ. Với nguồn lực nêu trên, đội không thể thực hiện hết chức năng, nhiệm vụ và phạm vi công việc được giao.

Ngược lại, khối lượng công việc tại bến Cửa Đại rất lớn, lưu lượng khách tăng cao vào ngày lễ, ngày nghỉ và mùa hè. Thế nên, nhân lực phục vụ cho cấp phép phương tiện ra, vào bến Cửa Đại cần ít nhất 4 người.

Ngoài ra, Đội Quản lý bến thủy nội địa còn phải quản lý cấp phép 10 bến khác. Trong khi đó, chủ bến Bạch Đằng (trực thuộc TP.Hội An) chưa hỗ trợ, bố trí chỗ làm việc cho đội khi thực hiện nhiệm vụ tại bến này, khiến người thực thi công vụ phải ngồi vỉa hè.

Hạn chế, bất cập trong vận tải đường thủy nội địa tại TP.Hội An đã được Sở GTVT báo cáo với lãnh đạo UBND tỉnh. Tại phiên họp thường kỳ tháng 4 của UBND tỉnh (diễn ra ngày 4/5/2023), trong thông báo kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở GTVT khẩn trương tham mưu UBND tỉnh văn bản chỉ đạo/làm việc trực tiếp với Thành ủy, UBND TP.Hội An để chấn chỉnh công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn thành phố.

Sau bài học đắt giá từ nhiều vụ tai nạn giao thông đường thủy xảy ra trên địa bàn tỉnh nói chung, Hội An nói riêng, việc siết chặt quản lý, xử lý vi phạm trên lĩnh vực này cần được tiến hành quyết liệt.