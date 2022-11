Chung tay vì an toàn giao thông

Bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tiến tới giảm thiểu tai nạn một cách bền vững là trách nhiệm không của riêng ai, mà cần có sự chung tay của toàn xã hội.

“Điểm đen” TNGT cầu Hòa Đông, trên tuyến ĐT609B cần được Ban ATGT tỉnh, Sở GTVT kiểm tra, có giải pháp khắc phục. Ảnh: C.T

Đa dạng hình thức tuyên truyền

Điều khiển xe ô tô, trên thành thùng có gắn loa để phát thanh tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông (ATGT) đã là “bài cũ”, không còn phù hợp với nhịp sống hiện nay.

Vậy nên, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh đổi mới cách thức tuyên truyền lưu động khi trên thùng xe ô tô chở thêm xe máy bị nát do hậu quả của tai nạn giao thông (TNGT) để đánh động tâm lý người xem.

Tương tự, Văn phòng Ban ATGT tỉnh, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, trường học tổ chức tuyên truyền trực quan, sinh động bằng cách tương tác trực tiếp giữa người thực thi công vụ với đối tượng được tuyên truyền.

Tuần tra giao thông đường bộ và đường thủy nội địa, lực lượng chức năng đã linh hoạt lồng ghép tuyên truyền cho chủ xe, chủ bến, người điều khiển ô tô, ghe thuyền về các quy định điều kiện ATGT khi đưa phương tiện vào hoạt động, nhất là vận chuyển hành khách. Đồng thời tiến hành cho họ ký cam kết không vi phạm, nếu không sẽ bị xử lý nghiêm minh.

Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh - ông Phan Đức Tiễn cho hay, nhiều năm qua, Thanh tra Sở GTVT đã tổ chức cho chủ bến, chủ phương tiện ký cam kết về chấp hành ATGT đường thủy nội địa. Một hội nghị tuyên truyền pháp luật và ký cam kết tuân thủ điều kiện về kinh doanh vận tải, không xếp hàng, chở hàng vượt quá tải trọng cho phép khi tham gia giao thông cũng được triển khai.

Ảnh: C.T

Theo đánh giá của Ban ATGT tỉnh, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT được quan tâm triển khai sâu rộng. Trong đó, các tổ chức chính trị - xã hội chung tay bằng nhiều hoạt động thiết thực.

Điển hình như đoàn thanh niên phối hợp thực hiện mô hình “Cổng trường ATGT”, “Bến đò ngang an toàn” cho thấy hiệu quả và đang nhân rộng. “Xã điểm ATGT” do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức xây dựng và triển khai tại xã Duy Phước (Duy Xuyên) và xã Trà Đông (Bắc Trà My).

Hội Nông dân tỉnh, Hội LHPN tỉnh thường xuyên phối hợp tổ chức tuyên truyền, tập huấn về ATGT cho hội viên. Qua phát động xây dựng, nhiều mô hình đã thành công do thiết thực, sát sườn với địa bàn dân cư mà hội viên đang sinh hoạt, cư trú.

Tiếp tục chung tay

Những tháng đầu năm 2022, tình hình TNGT trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp, số người chết tăng. Theo thống kê 9 tháng, toàn tỉnh xảy ra 116 vụ TNGT làm chết 102 người, bị thương 93 người.

So với cùng kỳ năm 2021, số vụ giảm 16 (giảm 12,1%) nhưng lại tăng 4 người chết (tăng 4,1%), tăng 6 người bị thương (tăng 6,9%). Trong đó, đường thủy nội địa dù chỉ xảy ra 1 vụ (tuyến Hội An - Cù Lao Chàm) song đã khiến 17 người tử vong, 22 người khác bị thương.

Ông Phan Đức Tiễn cho biết, Ban ATGT tỉnh đã chỉ đạo đôn đốc các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện các kế hoạch mà Ủy ban ATGT quốc gia và UBND tỉnh đã ban hành.

Cùng với các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT; các quy tắc giao thông và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho người điều khiển mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện... Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT” năm 2022 (ngày Chủ nhật tuần thứ Ba của tháng 11).

Theo các nhà chuyên môn, bảo đảm trật tự ATGT, tiến tới giảm thiểu TNGT một cách bền vững là trách nhiệm không của riêng ai, mà cần có sự chung tay của toàn xã hội.

Đặc biệt, giáo dục pháp luật ATGT trong học đường mới là “gốc của gốc vấn đề”, bởi vì lứa tuổi này đang hình thành ý thức, nhận thức và nhân cách. Học sinh, sinh viên ý thức chưa đủ, nhận thức chưa đúng đến khi ra thực tế sẽ lại vi phạm pháp luật.

Cho nên, ngoài vai trò của gia đình và xã hội, Sở GD-ĐT cần chỉ đạo quyết liệt, hậu kiểm sát sao việc nhà trường cho học sinh ký cam kết xong, liệu có giám sát việc chấp hành và xử lý nghiêm khắc nếu phát hiện vi phạm, hay là “đánh trống bỏ dùi”. Lực lượng chức năng cần phối hợp, hỗ trợ nhà trường răn đe học sinh vi phạm.

Các lực lượng chức năng cần phát huy trách nhiệm trong tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm. Một khi vì cái chung, nhiệm vụ chuyên môn được phối hợp thực hiện nhịp nhàng, kể cả cấp tỉnh đến cơ sở thì mới đảm bảo không bỏ lọt hành vi vi phạm. Đơn cử, một xe chở hàng quá tải trọng đang chạy trên tỉnh lộ, bất ngờ nhìn thấy cảnh sát giao thông cấp huyện liền phóng nhanh ra quốc lộ, do tuyến đường thuộc phạm vi kiểm soát của cấp tỉnh.

Với tổ chức chính trị - xã hội, việc kiểm tra sau khi hội viên, đoàn viên ký cam kết cũng cần được quan tâm đúng mức, tránh việc ký kết xong vẫn đi xe máy “nói không” mũ bảo hiểm, cuối năm cứ được công nhận “gia đình văn hóa” như thường.