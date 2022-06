AN BÌNH | 25/06/2022 11:07

(QNO) - Ngày 24.6, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp Trường song ngữ quốc tế Academy Quảng Nam tổ chức khóa trải nghiệm thực tế “Một ngày làm chiến sĩ phòng cháy chữa cháy” cho học sinh khối trung học cơ sở đang học tại trường.

Các em học sinh Trường song ngữ quốc tế Academy Quảng Nam tham gia chương trình trải nghiệm Một ngày làm chiến sĩ phòng cháy chữa cháy. Ảnh: A.B

Một ngày trải nghiệm thực tế làm chiến sĩ phòng cháy chữa cháy (PCCC), các em được các huấn luyện viên là cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh tuyên truyền kiến thức về PCCC, được thực hành các kỹ năng dập tắt đám cháy, cháy bình ga trong nhà, chập cháy điện… bằng bình chữa cháy, được trang bị kỹ năng thoát nạn khi đám cháy xảy ra, kỹ năng tự vệ khi bị các đối tượng xấu tấn công, xâm hại…

Các em thực hiện các chế độ sinh hoạt như một chiến sĩ thực thụ. Ảnh: A.B

Hướng dẫn cầm vòi xịt nước khi dập đám cháy. Ảnh: A.B

Một "chiến sĩ nhí" thực hành thao tác lách cọc lửa. Ảnh: A.B

Các "chiến sĩ nhí" háo hức chờ đến lượt thực hành các kỹ năng năng phòng cháy chữa cháy. Ảnh: A.B

"Chiến sĩ nhí" thực hành kỹ năng chữa cháy bằng bình cứu hỏa. Ảnh: A.B

...được hướng dẫn kỹ năng thoát khỏi đám cháy. Ảnh: A.B

Các em học cách gấp chăn màn. Ảnh: A.B

Cạnh đó, các em được trải nghiệm môi trường kỷ luật như một chiến sĩ thực thụ, được học cách gấp chăn, màn, thực hiện các động tác chào, đi đều, sinh hoạt theo tiểu đội, chế độ chỉ huy, báo cáo… Chương trình giúp các em tự lập, kỷ luật hơn, biết làm việc theo nhóm, hỗ trợ, giúp đỡ yêu thương nhau.Đại úy Bùi Anh Đức - Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cho biết, mỗi năm trên địa bàn tỉnh có đến 2.000 vụ cháy lớn nhỏ làm hàng chục người tử vong, nguyên nhân gây ra tại nạn, sự cố cháy nổ phần lớn là do thiếu kiến thức về PCCC cũng như kỹ năng thoát nạn, thoát hiểm. Do vậy, việc trang bị cho trẻ em, thanh thiếu niên những kỹ năng này rất quan trọng và cần có sự chung tay của cả xã hội.“Qua chương trình, mong mỗi em sẽ tự trang bị được kỹ năng sống cần thiết, nhất là công tác phòng cháy chữa cháy để bảo vệ bản thân, gia đình, cộng đồng, mỗi em sẽ trở thành tuyên truyền viên để phòng chống cháy nổ tại gia đình, trường học” - anh Đức nói.Dự kiến lớp thứ 2 sẽ tổ chức cho học sinh khối tiểu học (lớp 4, 5) của Trường song ngữ Academy vào ngày 1.7 tới.