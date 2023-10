Chuyển 6 thôn tại thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, thành khối phố

(QNO) - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh vừa ký ban hành Quyết định số 2095 chuyển thôn thành khối phố tại thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước.

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2139, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh quyết định chuyển 6 thôn của thị trấn Tiên Kỳ, gồm Bình An, An Đông, An Tây, An Trung, Phái Bắc, Hữu Lâm thành khối phố/tổ dân phố.

Thôn Bình An, thị trấn Tiên Kỳ, đã được đổi tên thành khối phố Bình An. Ảnh: N.H

Trước đó, UBND huyện Tiên Phước có tờ trình gửi UBND tỉnh, Sở Nội Vụ đề nghị xem xét chuyển đổi thôn thành tổ dân phố trên địa bàn thị trấn Tiên Kỳ. Đồng thời đã chỉ đạo UBND thị trấn Tiên Kỳ tiến hành thực hiện các quy trình, thủ tục đề nghị chuyển đổi 6 thôn hiện có thành tổ dân phố.