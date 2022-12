Chuyển danh sách 10 đơn vị nợ BHXH kéo dài sang Công an Quảng Nam

(QNO) - Cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh vừa có báo cáo đến UBND tỉnh tình hình nợ bảo hiểm xã hội, đồng thời chuyển danh sách 10 đơn vị nợ kéo dài sang Công an Quảng Nam đề nghị phối hợp thu hồi nợ đọng.

Nợ bảo hiểm xã hội đang gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động khiến các cơ quan quản lý phải tìm giải pháp tháo gỡ. Ảnh: D.L

Theo cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam, việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đi vào nề nếp và đạt được một số kết quả nhất định, quyền lợi của người lao động và đối tượng thụ hưởng được đảm bảo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Tuy nhiên, vẫn còn có cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; để nợ đọng kéo dài làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người lao động. Tổng số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN của toàn tỉnh tính đến hết tháng 11/2022 là hơn 269,4 tỷ đồng.

Trong đó, nợ kéo dài từ 3 tháng trở lên với số tiền nợ hơn hơn 129,7 tỷ đồng (1.199 đơn vị) gồm: nợ khó thu (các đơn vị giải thể, phá sản, mất tích, ngừng hoạt động…) với số tiền nợ hơn 38,5 tỷ đồng, tổng số nợ của các đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động có số tiền nợ từ 100 triệu đồng, hoặc số tháng nợ từ 12 tháng là hơn 133,7 tỷ đồng.

Thực hiện quy chế phối hợp, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Công an tỉnh thực hiện chức năng thanh tra thu hồi nợ đối với các đơn vị nợ kéo dài. Ảnh: D.L

Đồng thời, BHXH tỉnh cũng đã chuyển danh sách 10 đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN kéo dài sang cơ quan Công an tỉnh Quảng Nam đề nghị phối hợp thu hồi nợ. 10 đơn vị trong danh sách gồm Công ty CP Mai Đoàn (xã Tam Tiến, huyện Núi Thành) nợ hơn 1 tỷ đồng của 165 lao động; Victoria Hội An Resort và Spa (phường Cửa Đại, Hội An) nợ hơn 726 triệu đồng của 111 lao động; Công ty CP Xây lắp điện Quảng Nam (Khu công nghiệp Thuận Yên, Tam Kỳ) nợ hơn 467 triệu đồng của 136 lao động; Công ty CP Xây dựng Toàn Tiến (phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ) nợ hơn 409 triệu đồng của 69 lao động; Chi nhánh Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam tại Tam Kỳ - Xí nghiệp cấp thoát nước Tam Kỳ nợ hơn 296 triệu đồng; Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam (Bình Nguyên, Thăng Bình) nợ hơn 1,2 tỷ đồng của 361 lao động; Công ty CP Giao thông vận tải Quảng Nam (phường Hòa Thuận, Tam Kỳ) nợ hơn 167 triệu đồng; Công ty CP Dược Quảng Nam (phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ) nợ hơn 307 triệu đồng; Công ty CP Tư vấn xây dựng 138 (TP.Tam Kỳ) nợ hơn 237 triệu đồng.

Theo BHXH tỉnh Quảng Nam, một số doanh nghiệp đã khấu trừ tiền lương tham gia BHXH của người lao động theo quy định, nhưng vẫn không đóng BHXH cho người lao động (10,5% do người lao động đóng); Một số trường hợp chủ sử dụng lao động cố tình không đóng BHXH, BHYT, BHTN hoặc đóng không đúng thời hạn quy định, cố tình nợ BHXH, BHYT, BHTN để tạo nguồn vốn phục vụ mục đích khác của đơn vị; công tác phối hợp giữa các ngành có liên quan trong việc xử lý các đơn vị chậm đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN chưa được thực hiện thống nhất, thường xuyên, kịp thời; chưa có biện pháp cụ thể để giải quyết dứt điểm các trường hợp nợ đọng tiền BHXH, BHYT, BHTN kéo dài...