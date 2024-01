CIZIDCO dành 5,9 tỷ đồng chăm lo an sinh xã hội năm 2023

(QNO) - Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Chu Lai (CIZIDCO) dành 5,9 tỷ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội năm 2023.

Giám đốc CIZIDCO Lê Ngọc Thủy nhận danh hiệu Top 100 doanh nghiệp xanh và phát triển bền vững & Top 100 khu công nghiệp xanh thân thiện với môi trường năm 2023. Ảnh: N.T.B

Ông Lê Ngọc Thủy - Giám đốc CIZIDCO cho biết, năm 2023 gặp nhiều khó khăn và biến động, tuy nhiên CIZIDCO đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đề ra với kết quả tốt.

Các Khu công nghiệp Chu Lai, Tam Thăng và Tam Thăng mở rộng thu hút được 52 dự án đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn trong nước đăng ký 4.572 tỷ đồng và hơn 868 triệu USD vốn FDI, tạo nguồn thu ngân sách và giải quyết việc làm cho gần 18 nghìn lao động địa phương.

Năm 2023, CIZIDCO ước đạt tổng doanh thu 121 tỷ đồng, đạt hơn 123% kế hoạch năm, tăng gần 28% so với năm 2022; nộp ngân sách nhà nước 13,5 tỷ đồng, đạt 132% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế 20 tỷ đồng, đạt gần 154% kế hoạch, bằng 197% so với năm 2022.

Lãnh đạo CIZIDCO trao 700 triệu đồng hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam khám chữa bệnh cho người nghèo năm 2023. Ảnh: N.T.B

Thu nhập bình quân người lao động đạt 17,6 triệu đồng/tháng, bằng 116% so với năm 2022. Người lao động được đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với hơn 2,6 tỷ đồng.

Năm 2023, CIZIDCO dành 5,9 tỷ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội, tăng 42% so với năm 2022. Tổng kinh phí đóng góp an sinh xã hội giai đoạn 2021 - 2023 gần 11 tỷ đồng.