Công an Hội An tăng cường tuyên truyền an toàn giao thông trong trường học

(QNO) - Công an TP.Hội An vừa tổ chức tuyên truyền trật tự an toàn giao thông tại Trường THPT Nguyễn Trãi với sự tham gia của hơn 1.280 học sinh và giáo viên, cán bộ, viên chức nhà trường.

Tuyên truyền an toàn giao thông tại Trường THPT Nguyễn Trãi. Ảnh: ĐỖ HUẤN

Nội dung tuyên truyền tập trung phân tích nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông; các quy định về Luật Giao thông đường bộ; kỹ năng tham gia giao thông an toàn gắn với khẩu hiệu “An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà”.

Với tinh thần giao lưu, góp phần nâng cao nhận thức, ban tổ chức còn tạo điều kiện để học sinh tự sáng tác khẩu hiệu cổ động tuyên truyền. Trong đó, đáng chú ý là các khẩu hiệu: “Học sinh THPT nói không điều khiển xe mô tô”, “Giao thông, an toàn, văn minh”...

Tháng 9 này, Công an TP.Hội An chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông - trật tự và công an xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền trong trường học và thực hiện xuyên suốt trong thời gian đến; đồng thời kiên quyết xử lý học sinh vi phạm quy định về giao thông đường bộ, góp phần xây dựng văn hóa giao thông trong học đường.