Công an Quảng Nam tổ chức hội thi cắm hoa, thuyết trình

(QNO) - Sáng nay 18/10, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức hội thi cắm hoa, thuyết trình với chủ đề “Những bông hoa thép” và tổng kết 10 năm phong trào “Nuôi heo đất” (2013 - 2023) trong phụ nữ Công an tỉnh.

Hội thi thu hút sự tham gia của 13 đội thi đến từ Hội phụ nữ cơ sở các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh.

Hoạt động được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2023) và Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10).

Tham dự hội thi có 13 đội đến từ Hội phụ nữ cơ sở công an các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh Quảng Nam. Các đội thi đã thể hiện sự khéo léo, tinh tế, tạo ra nhiều tác phẩm độc đáo, đẹp mắt, sinh động.

Trong phần thi thuyết trình, các đội thi đã thể hiện, trình bày về tác phẩm cắm hoa dự thi, chi tiết, hình tượng, ý nghĩa của các tác phẩm. Đây cũng là dịp để Hội Phụ nữ cơ sở công an các đơn vị giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết.

Nhiều tác phẩm được kỳ công tạo hình, thể hiện sự khéo léo.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho Hội Phụ nữ cơ sở Trại tạm giam Công an tỉnh. Hội Phụ nữ cơ sở An ninh nhân dân 2 đạt giải Nhì; giải Ba thuộc về các Hội Phụ nữ cơ sở Cảnh sát nhân dân, Liên quân Hội phụ nữ Phòng tổ chức cán bộ, Phòng Thanh tra và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh.

Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào nuôi heo đất trong Hội phụ nữ Công an tỉnh.

Dịp này, Hội phụ nữ Công an tỉnh tổng kết 10 năm phong trào “Nuôi heo đất”. Phong trào này đã được các Hội Phụ nữ cơ sở công an các đơn vị trực thuộc hưởng ứng nhiệt tình, đóng góp nguồn kinh phí để hướng về cộng đồng, giúp đỡ những mảnh đời còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.