AN BÌNH | 24/07/2021 15:46

(QNO) - Ngày 23.7, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Công an tỉnh phối hợp phát động đoàn viên, hội viên công an toàn tỉnh đồng loạt nhắn tin ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19 qua tổng đài 1408.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh nhắn tin ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19. Ảnh: Công an tỉnh

Chương trình nhắn tin nhanh chóng lan tỏa, tạo hiệu ứng sôi nổi. Lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương đã triển khai cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tham gia hưởng ứng. Một số đơn vị, địa phương tổ chức bài bản, chu đáo với số lượt nhắn tin và số tiền ủng hộ lớn như Đông Giang, Nam Trà My, Tây Giang, Điện Bàn, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao...

Công an huyện Bắc Trà My nhắn tin ủng hộ. Ảnh: Công an tỉnh

Theo thống kê đến cuối ngày 23.7, công an toàn tỉnh đã nhắn tin ủng hộ gần 130 triệu đồng cho Quỹ vắc xin phòng Covid-19.