(QNO) – Em Hồ Hoàng Khánh Luân (học sinh lớp 4/2, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Trà Nam, huyện Nam Trà My) không may bị ngã gãy chân. Đường đến trường của em tưởng sẽ rất nhọc nhằn, nhưng may thay có những người bạn tốt thay nhau làm "đôi chân" cho Luân.



Em Hồ Vỹ Đại cõng bạn mình là Hồ Hoàng Khánh Luân đang bị gãy chân đến trường. Ảnh: B.H

Luân là học trò mồi côi, đường từ nhà đến trường khá xa, vượt qua nhiều đèo dốc, người bình thường đi lại đã nhọc nhằn, huống gì đối với người bị gãy chân.

Những người bạn tốt đã làm "đôi chân" cho em những ngày vừa qua là Hồ Vỹ Đại, Trần Hồng Lệnh, Phạm Quang Nhật cùng lớp với Luân... Đều đặn hàng tuần, các bạn tình nguyện thay phiên nhau cõng Luân đến trường, rồi lại cõng về nhà. Tình bạn của các em càng gắn bó nhau hơn sau mỗi chuyến đi học gian nan.

Chị Phạn Thị Mỹ Hạnh – Bí thư Huyện đoàn Nam Trà My chia sẻ, việc cõng bạn đến trường, nhất là vào những ngày mưa của các em thật đáng quý, các em sớm biết sẻ chia, giúp đỡ bạn bè khi bạn khó khăn.

“Hầu hết ba mẹ các học sinh ở điểm trường Trà Nam đều đi làm rẫy xa, có lúc ở lại trên núi cả nửa tháng mới về nhà, các em thường ở với ông bà nhiều hơn. Khi đi học bán trú thì các em ở tại trường từ thứ 2 đến thứ 6, được các thầy cô dạy từng con chữ, chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ, luôn bên cạnh các em những lúc khó khăn và san sẻ yêu thương, gần gũi như những người thân trong nhà để các em cố gắng học tập” – thầy Âu Lê Minh, Tổng phụ trách đội trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Trà Nam cho biết thêm.