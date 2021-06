Công dân gọi số 0235.1022 để phản ánh thắc mắc với chính quyền

Ngày 22.6, tại trụ sở Ban Tiếp dân tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì buổi tiếp dân định kỳ tháng 6.2021 của UBND tỉnh.

Đồng chí Hồ Quang Bửu thông tin, tỉnh đã xây dựng Tổng đài 1022 Quảng Nam để tiếp nhận, xử lý và trả lời các yêu cầu, thắc mắc hoặc phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp có liên quan đến thủ tục hành chính, quy định hành chính.

Nếu sử dụng điện thoại di động, công dân gọi số 0235.1022 (không tốn phí) để phản ánh đến cơ quan Nhà nước về sự chậm trễ, hoặc gây khó khăn của cơ quan, cán bộ địa phương trong giải quyết các thủ tục hành chính; những vấn đề phát sinh, tồn tại kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm.

Tại buổi tiếp dân, đồng chí Hồ Quang Bửu nghe nhóm hộ trú tổ 5 (thôn 1, xã Bình Đào, Thăng Bình) phản ánh việc một hộ dân xây dựng tường rào lấn chiếm đường dân sinh. Vụ việc được người dân phản ánh lên chính quyền xã Bình Đào đã lâu nhưng đến nay chưa được giải quyết dứt điểm.

Qua nghiên cứu hồ sơ, đồng chí Hồ Quang Bửu khẳng định, thẩm quyền giải quyết thuộc UBND huyện Thăng Bình. Theo đó, sau buổi tiếp dân, UBND tỉnh sẽ có thông báo kết luận giao UBND huyện Thăng Bình giải quyết dứt điểm trước ngày 25.7.2021, có sự giám sát việc giải quyết của cơ quan chức năng tỉnh.

Tiếp và nghe bà Hoàng Lan Hương (Hà Nội) phản ánh kiến nghị về hành vi tố tụng của Công an huyện Phước Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cho hay: Việc điều tra vụ tai nạn lao động tại thủy điện Đắk Mi 2 đã được Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Phước Sơn điều tra, làm rõ tại Công văn số 6539 ngày 6.11.2020.

Đồng thời khẳng định, UBND tỉnh sẽ có thông báo kết luận yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Phước Sơn trong một tháng tới phải có trả lời cho bà Hoàng Lan Hương về các nội dung liên quan; Sở LĐ-TB&XH tiếp tục công tác hỗ trợ cho thân nhân nạn nhân vụ tai nạn nói trên phù hợp.

Các hộ dân xã Tam Lộc (Phú Ninh) kiến nghị liên quan việc cho thuê đất 5 phần trăm trên địa bàn.

Đối với nội dung đơn kiến nghị của 4 hộ dân trú tại thôn Đại Quý (xã Tam Lộc, Phú Ninh) liên quan đến việc xây dựng nhà máy sản xuất gạch tuynel trên đất sản xuất nông nghiệp đã được cấp sổ đỏ, tại buổi tiếp, đồng chí Hồ Quang Bửu đề nghị UBND huyện Phú Ninh tiếp tục thực hiện đầy đủ Thông báo kết luận số 38 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong thời gian một tháng, UBND huyện Phú Ninh phải có văn bản trả lời cụ thể từng hộ dân về các vấn đề liên quan; nếu không thỏa mãn với kết quả này, các hộ có thể làm đơn khiếu nại nếu thấy quyền lợi của mình bị ảnh hưởng…