Công đoàn bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp 758 đảng viên mới

Giữ an ninh từ công đoàn cơ sở

THÀNH CÔNG | 08/11/2023 - 08:30

Hơn 75% cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự mỗi năm; hơn 1.100 cán bộ viên chức, người lao động cốt cán tham gia tuyên truyền về an ninh và giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan ngay từ cơ sở là những dấu ấn đáng chú ý trong công tác phối hợp giữa Công an tỉnh và Liên đoàn lao động tỉnh qua 5 năm (2018 - 2023).