Công nhận kết quả nghiên cứu 4 nhiệm vụ KH-CN cấp tỉnh

UBND tỉnh đã công nhận 4 nhiệm vụ KH-CN cấp tỉnh, gồm các đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để phát triển sản xuất cam sành, quýt đường gắn với việc xây dựng nhãn hiệu tập thể tại huyện Bắc Trà My” do Sở KH-CN chủ trì.

Đề tài “Biên soạn, bổ sung đặc điểm khí hậu thủy văn tỉnh Quảng Nam (1980 - 2020)” do Đài Khí tượng thủy văn tỉnh chủ trì.

Đề tài “Khảo sát tình hình sử dụng tiếng Co ở Quảng Nam, nghiên cứu biên soạn Từ điển Việt - Co, Co - Việt” do Viện Từ điển học và bách khoa thư Việt Nam chủ trì.

Đề tài “Sưu tầm, xây dựng cơ sở dữ liệu và đề xuất giải pháp phát huy giá trị di sản Hán Nôm về dòng họ, làng xã Quảng Nam” do Phân viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam tại Huế chủ trì.