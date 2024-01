Công tác mặt trận năm 2024: Nỗ lực cho hai mục tiêu trọng tâm

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn chủ đề công tác năm 2024 là “Đổi mới, nâng cao năng lực hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, phát huy vai trò nòng cốt, tích cực tham gia hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo”.

Ban đại diện Hội thánh Tin lành Quảng Nam trao biểu trưng ủng hộ 40 triệu đồng vào Quỹ xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh. Ảnh: TÂM ĐAN

Tập trung tổ chức thành công đại hội

Tập trung tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ XI (nhiệm kỳ 2024 - 2029) là một trong những nội dung trọng tâm của Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh năm 2024.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Chỉ thị số 40 ngày 13/7/2023 về lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp (nhiệm kỳ 2024 - 2029), theo đó cả tỉnh có 9/18 đơn vị cấp huyện đã tổ chức thành công đại hội điểm Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã, gồm: Đại Lộc (xã Đại Lãnh và Đại Nghĩa); Điện Bàn (xã Điện Phước); Nam Giang (xã Đắc Tôi); Tam Kỳ (phường An Mỹ); Phước Sơn (xã Phước Năng); Hội An (xã Cẩm Thanh), Hiệp Đức (xã Sông Trà), Thăng Bình (xã Bình Nguyên) và Bắc Trà My (xã Trà Tân). Sau đại hội điểm cấp xã, các địa phương tổ chức đại hội cấp xã theo kế hoạch, đến nay đã có 23/241 đơn vị cấp xã hoàn thành đại hội, phấn đấu đại hội cấp xã xong trước ngày 30/4/2024.

Ông Huỳnh Hữu Cường - Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hiệp Đức cho biết, sau khi tổ chức đại hội điểm xã Sông Trà, huyện đã tổ chức họp rút kinh nghiệm chỉ đạo trong toàn huyện. Đến nay có 3 xã hoàn thành đại hội gồm Sông Trà, Thăng Phước và Bình Sơn. Dự kiến, đại hội cấp xã sẽ hoàn thành trong tháng 3/2024.

Mặt trận huyện đã phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng đại hội; thực hiện mỗi khu dân cư trồng đường hoa cây cảnh góp phần xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, Mặt trận huyện phấn đấu đến tháng 6/2024 hoàn thành xóa 100 nhà tạm hưởng ứng chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh; góp phần chào mừng Đại hội Mặt trận huyện.

Theo ông Cường, huyện có 2 xã phải sáp nhập (Hiệp Hòa và Hiệp Thuận), tuy nhiên, đến nay chưa có đề án sáp nhập được phê duyệt nên theo hướng dẫn vẫn tổ chức đại hội bình thường.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca cho biết, theo kế hoạch, Đại hội Mặt trận cấp xã hoàn thành trong quý I, cấp huyện quý II và cấp tỉnh quý III năm 2024. Các địa phương cần bám sát kế hoạch, hướng dẫn của tỉnh đến tổ chức tốt đại hội.

Theo hướng dẫn, đối với những đơn vị hành chính đã được phê duyệt đề án sáp nhập nhưng chưa sáp nhập thì đại hội chỉ tổ chức 2 nội dung là báo cáo tổng kết, kiểm điểm và cử đại biểu dự đại hội cấp trên. Những địa phương chưa được phê duyệt thì vẫn tổ chức Đại hội Mặt trận bình thường.

Đặc biệt, ông Ca lưu ý các địa phương về công tác nhân sự đại hội, trong đó đảm bảo quy định của Trung ương về tỷ lệ tái cử của Ủy ban MTTQ Việt Nam khóa mới không quá 60%. Điều này sẽ góp phần đổi mới bộ máy, tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động mặt trận nhiệm kỳ đến.

Huy động nguồn lực xóa nhà tạm

Thực hiện Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 - 2025, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã sớm ban hành quyết định thành lập Tổ giúp việc Ban Vận động thực hiện chính sách hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Tiếp đó, Ban vận động đã ban hành kế hoạch triển khai vận động kinh phí; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có Thư kêu gọi ủng hộ.

Đặc biệt, tại lễ phát động xóa nhà tạm, nhà dột nát do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức vào sáng 28/12/2023 đã nhận được sự hưởng ứng của nhiều tổ chức, cá nhân với gần 5,3 tỷ đồng đã được ủng hộ và đăng ký ủng hộ.

Năm 2024, Mặt trận các cấp tập trung tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2024 - 2029. Trong ảnh: Xã Sông Trà (Hiệp Đức) tổ chức thành công đại hội điểm Mặt trận cấp xã. Ảnh: CTV

Tại cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức, đơn vị đã trực tiếp đến ủng hộ kinh phí, bày tỏ sự ủng hộ, đồng hành với chính quyền, Mặt trận trong thực hiện chủ trương nhân văn về xóa nhà tạm. Ban đại diện Hội thánh Tin lành Quảng Nam đến trao ủng hộ số tiền 40 triệu đồng vào Quỹ xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh.

Mục sư Võ Đình Đán - Trưởng ban Đại diện Hội thánh Tin lành Quảng Nam cho biết, hưởng ứng Thư kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam về vận động ủng hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh, Ban đại diện đã vận động các chi hội, hội thánh chung tay đóng góp kinh phí nhằm góp phần nhỏ cùng với chính quyền, Mặt trận tỉnh thực hiện chương trình có ý nghĩa dành cho người dân.

“Thông qua hoạt động này, chúng tôi mong muốn lan tỏa chủ trương nhân văn của tỉnh Quảng Nam đến đông đảo chức sắc, chức việc và tín đồ” - ông Đán chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Phi Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 15.735 nhà ở với kinh phí hơn 400 tỷ đồng.

Ngoài ngân sách nhà nước bố trí hàng năm, nguồn lực chủ yếu để thực hiện chương trình là từ vận động xã hội hóa. Do đó, Mặt trận và các tổ chức thành viên cần tập trung tuyên truyền, vận động, kêu gọi sự chung tay của cộng đồng xã hội. Mỗi tổ chức thành viên cũng cần đặt ra kế hoạch, mục tiêu xóa nhà tạm cho đoàn viên, hội viên của mình để góp phần thực hiện mục tiêu chung của tỉnh.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị Mặt trận các địa phương quan tâm, đồng hành thực hiện hoàn thành mục tiêu xóa 1.000 nhà tạm trong quý I năm 2024. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong vấn đề nghiệm thu, thanh quyết toán đảm bảo quy định sau khi có hướng dẫn của Sở Tài chính.

Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền Năm 2023, Mặt trận các cấp trong tỉnh thực hiện hiệu quả công tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thông qua nhiều hình thức. Trong đó, lần đầu tiên, Mặt trận tỉnh phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh tổ chức giải thưởng Báo chí vì sự nghiệp Đại đoàn kết thu hút 38 tác phẩm báo chí của 26 tác giả, nhóm tác giả tham gia. Đẩy mạnh tuyên truyền thông qua “Trang cộng đồng” (Fanpage) của Mặt trận các cấp. Đến nay, tất cả Mặt trận cấp huyện ký kết với Trung tâm VH-TT và TT-TH mở chuyên mục “Đại đoàn kết” và thành lập trang Fanpage; 207/241 Mặt trận cấp xã mở chuyên mục “Đại đoàn kết” trên hệ thống truyền thanh xã, các xã đều thành lập trang Fanpage (trong đó cosd 150/214 cấp xã kết nối với trang Fanpage của Trung ương)... (ĐÔNG ANH)

Mặt trận các cấp giúp đỡ 284 hộ nghèo Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đã chủ trì hiệp thương phân công giúp đỡ 782 hộ nghèo, cận nghèo. Trong đó, Mặt trận các cấp giúp đỡ 284 hộ, các tổ chức chính trị - xã hội 498 hộ. Trong năm 2023, Ban vận động Quỹ vì người nghèo các cấp đã vận động, tiếp nhận ủng hộ hơn 25,4 tỷ đồng (cấp tỉnh vận động hơn 1,8 tỷ đồng); cùng với nguồn kinh phí năm 2022 (hơn 17 tỷ đồng), đã hỗ trợ xây mới 399 nhà đại đoàn kết, sửa chữa 131 nhà và hỗ trợ khác hơn 11,3 tỷ đồng cho nhân dân. (T.ĐAN)