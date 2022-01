COV tặng quà học sinh và người dân khó khăn

(QNO) - Tổ chức Children of Vietnam (COV, Mỹ) vừa phối hợp Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh trao tặng quà học sinh và người dân khó khăn tại 5 huyện Tây Giang, Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Đại Lộc nhân dịp tết đến xuân về.

COV hỗ trợ 30 xe đạp cho học sinh Trường THCS Lý Tự Trọng (thị trấn Khâm Đức, Phước Sơn). Ảnh: KHÁNH LINH

COV hỗ trợ 821 suất quà (trị giá 500 nghìn đồng/suất) cho người dân thôn Alua (xã Dang, Tây Giang), xã Trà Nam (Nam Trà My), xã Trà Nú, Trà Kót (Bắc Trà My). Hỗ trợ 10 bộ máy vi tính để bàn (7,7 triệu đồng/bộ) cho Trường THCS Lê Lợi (xã Đại Chánh, Đại Lộc), 30 xe đạp (1,5 triệu đồng/chiếc) cho học sinh Trường THCS Lý Tự Trọng (thị trấn Khâm Đức, Phước Sơn). Ngoài ra hỗ trợ xây dựng 20 nhà vệ sinh cho các hộ gia đình thôn Alua (xã Dang) trị giá gần 260 triệu đồng.