Cựu chiến binh 55 lần hiến máu tình nguyện

Phong trào hiến máu tình nguyện ở TP.Hội An ngày càng thu hút nhiều tình nguyện viên tham gia. Trong đó, cựu chiến binh Huỳnh Thị An, hiện là Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh khối An Thái, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Minh An có đến 55 lần hiến máu.

Cựu chiến binh Huỳnh Thị An tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: L.H

Bà Huỳnh Thị An (SN 1963) từng là bộ đội Sư đoàn 359, đóng quân ở Gia Lai. Sau khi ngừng công tác vì điều kiện gia đình, bà An trở về quê hương sinh sống ở khối An Thái, phường Minh An.

Theo lời kể của bà An, từ những năm trong quân ngũ, khi con gái bị bệnh, đồng đội đã hiến máu cứu sống con bà. Điều cảm động đó trở thành động lực để bà mạnh dạn hiến máu trong một lần có đồng đội khác cần nhận nhóm máu B+ khi cấp cứu. Cũng từ đó, trong gần 25 năm công tác ở phường Minh An, bà An đã tham gia 55 lần hiến máu tình nguyện.

Bà chia sẻ: “Một giọt máu cho đi, biết đâu sẽ có một cuộc đời ở lại nên mỗi đợt thành phố tổ chức hiến máu, tôi đều mong muốn đăng ký thực hiện. Tôi cũng tìm hiểu và được biết việc hiến máu không chỉ là việc nghĩa mà còn giúp người cho máu được tái tạo và sản sinh lượng máu mới, tốt cho sức khỏe”.

Vì vậy, trong quá trình vận động, bà An luôn thông tin rộng rãi đến mọi người, kêu gọi cả con rể, con gái và bà con anh em, lối xóm, đồng nghiệp tham gia hiến máu.

Những năm gần đây, mỗi đợt hiến máu, bà An còn tạo nhóm Zalo và gửi thông tin cho các thành viên, kết hợp đăng thông báo trên Facebook cá nhân để bạn bè đăng ký. Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” do bà khởi xướng đến nay có hơn 20 thành viên, sẵn sàng cho máu cứu người.

Năm 2015, bà Huỳnh Thị An được chọn đại diện gương điển hình của Quảng Nam tham dự hội nghị vinh danh 100 người hiến máu toàn quốc ở Hà Nội. Chuyến đi này, bà được thăm Viện Huyết học Trung ương, gặp gỡ các cháu thiếu nhi mắc các bệnh hiểm nghèo điều trị tại bệnh viện khiến mọi người đều xúc động.

Bà tâm sự, chuyến đi đó đã tạo thêm động lực và giải đáp thắc mắc “máu được đưa về đâu” đối với những người đều đặn cho máu suốt nhiều năm qua như bà. Bà dùng số tiền 2 triệu đồng khen thưởng tặng lại cho bệnh nhân, người khó khăn ở bệnh viện. Khi hay bệnh viện có một ca bệnh là một em bé đang nằm chờ máu nhóm B+, bà An đã cho máu ngay tại chỗ.

Ngoài việc hiến máu tình nguyện, khi tham gia công tác tại địa phương, bà An cũng đảm nhận tốt vai trò Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh khối phố An Thái và Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường, sẵn sàng tham gia các hoạt động.

Ông Phạm Chiên - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Minh An nói: “Chị An là một nữ chi hội trưởng rất nhiệt huyết với phong trào của hội, nhất là trong việc hiến máu. Việc làm của chị đã tạo sức lan tỏa lớn không chỉ trong tổ chức hội cựu chiến binh mà còn cổ vũ nhiều bạn trẻ sẵn sàng tham gia hiến máu tình nguyện. Việc làm của chị An rất nhân văn và đáng trân trọng”.