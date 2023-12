Đại Lộc tuyển dụng 189 viên chức ngành giáo dục

(QNO) - UBND huyện Đại Lộc vừa ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành GD-ĐT năm 2023 với 189 chỉ tiêu giáo viên ở các cấp học mầm non, tiểu học, THCS.

Trường Tiểu học Nguyễn Đức Thiệu, huyện Đại Lộc. Ảnh: H.L

Trong đó, huyện có kế hoạch tuyển dụng 16 chỉ tiêu giáo viên mầm non hạng III, 144 chỉ tiêu giáo viên tiểu học hạng III, 29 chỉ tiêu giáo viên THCS hạng III.

Đối với giáo viên mầm non, người dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên; dự tuyển bậc tiểu học phải có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo sư phạm tiểu học hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành.

Người dự tuyển bậc THCS phải có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo sư phạm THCS hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành.



Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện theo hình thức xét tuyển qua 2 vòng. Vòng thứ nhất, kiểm tra điều kiện dự tuyển tại phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển. Nếu đáp ứng đủ điều kiện, người dự tuyển tham dự vòng 2, thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

Thí sinh dự tuyển đầu nộp hồ sơ tại Phòng GD-ĐT huyện từ ngày 12/12/2023.