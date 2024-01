Đại tá Nguyễn Thành Long thăm, tặng quà chính quyền, công an xã và đồng bào biên giới

Công an tỉnh Quảng Nam: Dẫn đầu phong trào "Vì an ninh Tổ quốc"

Khép lại năm 2023 với nhiều dấu ấn trong công tác xây dựng lực lượng, đảm bảo an ninh trật tự, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, Công an tỉnh Quảng Nam vinh dự được Bộ Công an trao tặng Cờ đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.