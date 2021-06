AN BÌNH | 09/06/2021 15:08

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn 3406 về phòng chống thiên tai (PCTT) đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trong mùa mưa bão năm 2021.

UBND tỉnh yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến người dân tải và cài đặt sử dụng phần mềm ứng dụng “PCTT” trên điện thoại (App) để kịp thời nắm bắt thông tin về cảnh báo, dự báo thiên tai, tin tức PCTT, công tác chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó với từng loại hình thiên tai.



Phổ biến và yêu cầu người dân thực hiện các biện pháp PCTT theo tài liệu hướng dẫn (được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng) gồm hướng dẫn nhà an toàn phòng chống bão lũ; hướng dẫn phân loại nhà an toàn; khuyến cáo lắp đặt bồn nước cho nhà và công trình; quy trình kiểm định các công trình ăng ten thu phát sóng viễn thông, truyền thanh - truyền hình.

Tiếp tục rà soát, cập nhật, bổ sung các giải pháp ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu vào quy hoạch đô thị, khu dân cư phù hợp với đặc điểm địa hình, khí hậu và những khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai như lũ ống, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất.

Lựa chọn địa điểm tái định cư đảm bảo an toàn cho người dân. Cảnh báo và chủ động di dời nhân dân đến nơi an toàn ở các khu vực có nguy cơ ngập lụt bởi bão mạnh, siêu bão, các khu vực dân cư sinh sống tại vùng đồi núi có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, các khu vực thoát lũ ở hạ lưu các hồ chứa. Từng bước di dời dân cư đến khu vực an toàn theo quy hoạch.

Rà soát quy hoạch thoát nước và kiểm tra hệ thống tiêu thoát nước. Kiểm tra phương án, biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật, hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong đô thị khi xảy ra mưa bão, có phương án khắc phục khi xảy ra sự cố. Kiểm soát quy trình cắt tỉa cây xanh đô thị đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Đảm bảo an toàn điện, thông tin truyền thông, điện thoại liên lạc, cung cấp nước sạch cho các vùng bị úng ngập.

Đối với nhà ở và công trình công cộng, công trình công nghiệp trong phạm vi các khu, cụm công nghiệp, công trình giao thông, công trình đang thi công xây dựng, công trình tháp (trụ) viễn thông, truyền hình... cần kiểm tra, gia cố, sửa chữa đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão. Trường hợp các khu nhà đã xuống cấp nghiêm trọng phải lập biện pháp phòng chống mưa bão cho từng khu nhà và có phương án di dời để đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và tài sản khi bão đổ bộ vào.

Đối với các công trình hồ, đập thủy lợi, thủy điện cần thực hiện nghiêm các văn bản của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy lợi, thủy điện.