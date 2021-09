Đảm bảo an toàn đập thủy điện mùa mưa lũ

(QNO) - UBND tỉnh vừa có Công văn 6390 yêu cầu tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước thủy điện mùa mưa lũ năm 2021.

UBND tỉnh đề nghị các chủ hồ thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn làm việc với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông đầu tư, nâng cấp hạ tầng mạng tại khu vực nhà máy và hồ chứa thủy điện phục vụ chỉ đạo vận hành, điều tiết hồ chứa trong mùa mưa bão.



Đối với các đập, hồ thủy điện đã được kiểm tra công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện, UBND tỉnh đề nghị các chủ hồ khắc phục tồn tại. Đối với các đập, hồ chứa chưa được kiểm tra, khẩn trương rà soát, khắc phục tồn tại (nếu có) nhằm đảm bảo vận hành an toàn công trình mùa mưa bão 2021.

Đồng thời, phối hợp với Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống camera tại các hồ thủy điện đảm bảo chất lượng hình ảnh quan sát được độ mở cửa van, phía hạ lưu các cửa tràn và quan sát được cột đo mực nước hồ ở thượng lưu.

Chủ động rà soát, cập nhật, bổ sung, ký kết quy chế phối hợp giữa các ngành, đơn vị, địa phương liên quan trong vận hành hồ chứa thủy điện phù hợp tình hình thực tế và quy trình vận hành được duyệt. Riêng các hồ chứa bậc trên, bậc dưới phải xây dựng quy chế phối hợp trong vận hành điều tiết, giảm lũ cho hạ du.

Tăng cường cảnh báo cho nhân dân vùng hạ du. Khẩn trương rà soát, đánh giá đặc trưng thủy văn trên lưu vực hồ chứa thủy điện, lắp đặt các trạm quan trắc nhằm đảm bảo phục vụ tính toán, dự báo lưu lượng lũ về hồ trong tháng 10.2021.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Công ty CP Thủy điện Sông Tranh 4, Công ty CP Năng lượng Agrita Quảng Nam nghiêm túc thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tích nước hồ chứa thủy điện Sông Tranh 4 đến cao trình mực nước dâng bình thường (46,5m); thủy điện Đăk Mi 2 đến cao trình mực nước dâng bình thường (630m).

Chủ động phối hợp với địa phương cấp huyện, cấp xã tuyên truyền cho nhân dân khu vực công trình các quy định pháp luật trong quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Kịp thời thông tin, báo cáo chính quyền địa phương về các vi phạm trong phạm vi an toàn đập để kịp thời xử lý nhằm đảm bảo an toàn đập, an toàn tính mạng của người dân.