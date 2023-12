Dân vận khéo ở cơ sở

Những mô hình dân vận khéo đã được người dân chung tay thực hiện tại huyện Bắc Trà My. Mỗi mô hình là một câu chuyện giúp cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.

Ban nhân dân cùng nhân dân thôn 3, xã Trà Giang dọn dẹp bãi rác tự phát để biến thành điểm quảng bá du lịch huyện. Ảnh: V.B

Chung tay bảo vệ môi trường

Đầu năm 2023 trở về trước, khu hành lang và lề đường đầu cầu sông Trường phía bờ tây, đường tránh quốc lộ 40B qua trung tâm huyện Bắc Trà My luôn là bãi rác tự phát, làm mất mỹ quan ở cửa ngõ vào trung tâm huyện. Nhận thấy bãi rác gây mất mỹ quan, xã Trà Giang đã đặt quyết tâm phải xóa bỏ bãi rác này, dọn dẹp và trồng hoa tạo cảnh quan.

Ông Hồ Văn Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy xã Trà Giang nói: “Muốn xóa sổ bãi rác phải vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, không được bỏ rác bừa bãi, cùng nhau vận động người khác thực hiện.

Chi bộ, Ban nhân dân thôn 3, nơi có bãi rác tự phát phải chịu trách nhiệm chính trong vận động nhân dân. Đảng ủy, UBND xã vận động nguồn xã hội hóa tạo thành điểm quảng bá du lịch Làng Mường của xã Trà Giang, có điện chiếu sáng, lắp camera theo dõi. Chi bộ thôn 3 cử đảng viên chăm sóc hoa, cây cảnh và dọn vệ sinh. Khi nơi đây đã trở thành điểm quảng bá du lịch, thì ý thức người dân sẽ bị tác động, cùng chung tay bảo vệ môi trường sạch đẹp”.

Dân vận khéo từ những việc nhỏ như ở thôn 3, xã Trà Giang đã làm góp phần tác động đến ý thức người dân, từ đó tạo sự đồng thuận, đồng lòng để triển khai các hoạt động quy mô lớn hơn.

Bà Huỳnh Thị Thu sống ở thôn 3, xã Trà Giang chia sẻ: “Nhờ sự vào cuộc của địa phương dã dần thay đổi ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường. Đặc biệt, nhiều học sinh ở khu ký túc xá Trường THPT Bắc Trà My gần đó cũng góp công dọn dẹp vệ sinh, tưới cây cho hoa. Việc làm này tuy nhỏ, nhưng đã giáo dục ý thức cho học sinh vì một trường sống sạch đẹp”.

Vì cuộc sống bình yên

Gắn với nhiệm vụ của chiến sĩ công an, Chi bộ Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an huyện Bắc Trà My đã triển khai đợt “Vận động nhân dân tự giác thu nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn huyện Bắc Trà My”.

Để thực hiện, các chiến sĩ của Công an huyện phối hợp với các địa phương và hội, đoàn thể, đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân nhằm nâng cao ý thức trong việc chấp hành theo chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về vũ khí - vật liệu nổ - công cụ hỗ trợ (VK-VLN-CCHT), việc sử dụng trái phép VK-VLN-CCHT và hậu quả để nhân dân biết, thực hiện. Số điện thoại nóng của Công an huyện và công an xã tại trung tâm các xã và trên địa bàn thị trấn được niêm yết để nhân dân tố giác tội phạm.

Qua thông tin từ nhân dân, Công an huyện và công an xã đã kiểm tra 40 đối tượng nghi có tàng trữ, sử dụng VK-CCHT, nhắc nhở và yêu cầu cam kết về việc không tàng trữ, sử dụng VK-VLN-CCHT.

Có 60 hộ kinh doanh buôn bán tạp hóa và 30 chủ phương tiện vận tải được yêu cầu, nhắc nhở không buôn bán, sử dụng vật liệu nổ trái phép. 7 đối tượng có hành vi vi phạm về pháo trong dịp Tết Nguyên đán năm 2022 đã được răn đe, yêu cầu làm cam kết không buôn bán, tàng trữ, sử dụng các loại pháo.

Các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, các đối tượng có biểu hiện nghi vấn tàng trữ vũ khí trái phép đều được tiến hành kiểm tra, phân loại và kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý, sử dụng, thu hồi VK-VLN-CCHT.

Ngoài ra, Chi bộ Quản lý hành chính về trật tự xã hội còn phối hợp với lực lượng chức năng khác trên địa bàn, tranh thủ các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số... thành lập các tổ công tác đến cơ sở thực hiện công tác vận động thu hồi trong nhân dân.

Đồng thời thường xuyên thu thập các thông tin từ quần chúng nhân dân để nắm bắt các đối tượng có hành vi buôn bán, sản xuất, tàng trữ, sử dụng VK-VLN-CCHT. Các tổ công tác này đã “vào từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” nhằm đưa vào diện quản lý và có biện pháp phù hợp để các đối tượng tự giác giao nộp VK-VLN-CCHT, pháo trái phép.

Trong những năm qua qua, lực lượng đã vận động thu hồi trong nhân dân hơn 30 khẩu súng các loại. Quá trình thu hồi, lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội thống nhất với chính quyền địa phương về việc không ghi rõ họ tên, địa chỉ người giao nộp VK-VLN-CCHT nếu công dân không đồng ý, cách làm này giúp bà con an tâm giao nộp vũ khí tự chế, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.