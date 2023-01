Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về giao thông

Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh cho biết, thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh, Cảnh sát giao thông cấp huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT; lồng ghép nội dung tuyên truyền về giáo dục quốc phòng, an ninh và phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh phân luồng giao thông trên quốc lộ 1 bị nước lũ băng qua. Ảnh: C.T

Theo đó, năm 2022, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt sử dụng xe ô tô gắn pa-nô, bảng ảnh, loa phóng thanh tổ chức 66 buổi tuyên truyền lưu động về trật tự ATGT trên các tuyến giao thông; phối hợp với Hội LHPN tỉnh tổ chức tuyên truyền trực tuyến, thu hút 450 hội viên tham gia; thực hiện 26 buổi tuyên truyền pháp luật về giao thông cho 8.060 cán bộ, nhân dân, giáo viên và học sinh các trường.

Đơn vị còn tổ chức tuyên truyền, phổ biến trực tiếp cho 76 doanh nghiệp, chủ phương tiện vận tải và lái xe tuân thủ pháp luật về giao thông đường bộ, yêu cầu ký cam kết chấp hành nghiêm túc các quy định về vận chuyển hàng hóa, tải trọng của phương tiện. Phòng còn tham mưu Giám đốc Công an tỉnh có kế hoạch triển khai thực hiện các đợt cao điểm và kế hoạch chuyên đề xử lý vi phạm, bảo đảm trật tự ATGT.

Những ngày mưa bão, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt triển khai lực lượng tổ chức chốt chặn, hướng dẫn giao thông tại những đoạn đường nước ngập sâu trên tuyến quốc lộ 1, quốc lộ 14B, đường Hồ Chí Minh.

Phòng phối hợp với chính quyền địa phương và đơn vị quản lý đường bộ kịp thời khắc phục, giải phóng đất sạt lở và điều tiết giao thông trên đường Hồ Chí Minh; kiến nghị ngành giao thông vận tải nhanh chóng sửa chữa, khắc phục những hư hỏng của cầu, đường, không để phương tiện ùn ứ thời gian dài trên địa bàn tỉnh.

Cùng với công tác tuyên truyền, qua tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh phát hiện 23.263 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, xử phạt với tổng số tiền hơn 34,9 tỷ đồng, tước 2.516 giấy phép lái xe có thời hạn, tạm giữ 5.588 phương tiện vi phạm để xử lý (trong đó có 1.926 trường hợp vi phạm nồng độ cồn).