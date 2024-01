Đẩy mạnh rà soát, vận động người dân hưởng chi trả an sinh xã hội qua tài khoản

(QNO) - Trước tình hình một số địa phương vẫn chậm triển khai công tác chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt, Công an tỉnh Quảng Nam vừa tiếp tục có công văn yêu cầu Trưởng Công an các địa phương đôn đốc, triển khai các giải pháp cấp bách.

Các địa phương tuyên truyền đến người thụ hưởng về chính sách chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt. Ảnh: D.L

Theo Công an tỉnh Quảng Nam, thời gian qua UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh và Sở LĐ-TB&XH cũng đã ban hành nhiều công văn để đẩy mạnh triển khai, song Quảng Nam vẫn là địa phương thực hiện kém, có số lượng người dân được hưởng trợ cấp an sinh xã hội (ASXH) qua tài khoản đạt 4,8%, xếp thứ 58/63 tỉnh. Từ ngày 19/1 đến ngày 23/1 vừa qua, toàn tỉnh chỉ phát sinh được 30 tài khoản để hưởng trợ cấp ASXH.

Để hoàn thành rà soát và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân hưởng trợ cấp ASXH qua tài khoản trước Tết Nguyên đán 2024, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Trưởng Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương tham mưu Chủ tịch UBND cấp huyện có công văn chỉ đạo Phòng LĐ-TB&XH và UBND cấp xã thường xuyên tổ chức cập nhật danh sách đối tượng hưởng chính sách ASXH trên địa bàn.

Đồng thời phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội cấp cơ sở và đơn vị Bưu điện tăng cường tổ chức tuyên truyền, vận động các đối tượng hưởng chính sách ASXH mở tài khoản để chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt.

Công an các địa phương được yêu cầu chỉ đạo lực lượng Công an cấp xã chủ động phối hợp với cán bộ LĐ-TB&XH cấp xã, lực lượng có liên quan, Tổ công tác Đề án 06 cấp xã, thôn rà soát, đến tận nhà người dân được hưởng ASXH trên địa bàn để vận động tuyên truyền hưởng ứng thực hiện.

Phấn đấu mọi trường hợp hưởng ASXH trên địa bàn được chi trả qua tài khoản, trừ những trường hợp bất khả kháng thì Công an cấp xã tiến hành lập biên bản, lưu hồ sơ theo quy trình hướng dẫn.

Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội các địa phương chủ động phối hợp các đơn vị, lực lượng có liên quan xây dựng nội dung tuyên truyền phù hợp. Đồng thời chủ trì phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH theo dõi, thống kê số liệu, đánh giá chuyển biến hàng ngày đối với công tác rà soát, vận động tuyên truyền, phát sinh tài khoản của người dân được hưởng ASXH trên địa bàn, báo cáo kết quả về Tổ công tác Đề án 06 tỉnh theo quy định.

Giám đốc Công an tỉnh sẽ phê bình Công an các địa phương không thực hiện hoặc thực hiện có chuyển biến chậm các nội dung liên quan công tác này.