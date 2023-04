Đẩy mạnh tuyên truyền về an toàn giao thông

(QNO) - Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (ATGT) năm 2023. Kế hoạch này nhằm tiếp tục thực hiện và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền Năm ATGT 2023 theo chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.

Ban ATGT tỉnh đề nghị thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền Năm ATGT 2023 theo chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”. Ảnh: Đ.Y

Kế hoạch này góp phần đạt mục tiêu giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh từ 5-10% trên cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết và bị thương so với năm 2022. Tập trung tuyên truyền chủ yếu tại các địa bàn trọng điểm đông dân cư, các khu công nghiệp, trường học và dọc các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ… nơi có tình hình trật tự ATGT phức tạp.

Nội dung tuyên truyền gồm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ATGT; phòng, chống tác hại của rượu bia; công tác đảm bảo trật tự ATGT; xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng dân cư; xử lý tình huống khi tham gia giao thông.

Ngoài ra, đẩy mạnh tuyên truyền về quy tắc tham gia giao thông, ngăn chặn các hành vi phóng nhanh, vượt ẩu, sử dụng điện thoại khi lái xe, chở quá tải trọng cho phép, uống rượu bia khi lái xe; khuyến khích người dân sử dụng các phương tiện giao thông công cộng…