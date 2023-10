Đến hết năm 2025 hoàn thành đầu tư xây dựng mới 184 trụ sở công an cấp xã

Khánh thành trụ sở Công an xã Cẩm Thanh

XUÂN MAI | 18/08/2023 - 13:06

(QNO) - Sáng nay 18/8, Công an TP.Hội An tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình trụ sở Công an xã Cẩm Thanh. Đây là công trình trụ sở công an xã đầu tiên của Hội An hoàn thành đưa vào sử dụng.