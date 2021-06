Điện Bàn nước rút hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân

(QNO) - Công an thị xã Điện Bàn đang vào giai đoạn nước rút hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân (CCCD).

Công an phường Vĩnh Điện (Điện Bàn) làm thủ tục cấp CCCD. Ảnh: P.T.H

Thượng tá Trần Mẫu - Phó Trưởng Công an thị xã Điện Bàn cho hay, thị xã được giao chỉ tiêu đến ngày 30.6 năm nay hoàn thành việc cấp CCCD cho hơn 166.500 nhân khẩu trong diện cấp CCCD. Hiện Công an thị xã triển khai 4 tổ công tác (trong đó Công an tỉnh tăng cường 1 tổ) gồm 9 máy làm CCCD, mỗi ngày phấn đấu hoàn thành gần 3.000 CCCD. Đến nay, tỷ lệ làm sạch dữ liệu dân cư của Công an thị xã đạt 98,5% (tương ứng 207.000 hồ sơ).

Những ngày này, thời tiết ở Điện Bàn rất nóng song vẫn không ngăn được quyết tâm đẩy nhanh tiến độ cấp CCCD của cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã. Người dân đến làm thủ tục đông hơn do tình hình dịch bệnh đã tạm lắng. Các chiến sĩ công an có mặt từ 4h30 giờ sáng để chuẩn bị trang thiết bị phục vụ người dân.

Thượng tá Trần Mẫu cho biết thêm, khi thực hiện cấp CCCD, tổ cấp CCCD đề nghị công dân phải thực hiện đầy đủ “5K”; quy trình đón tiếp, khai báo, sát khuẩn, hướng dẫn người dân và thực hiện các thao tác phải đảm bảo tuyệt đối, không để có một sơ hở nào. Chỉ khi chụp ảnh và đối chiếu thì mới mở khẩu trang, còn lại người dân phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm thủ tục. Cán bộ thực hiện nhiệm vụ phải nghiêm chỉnh chấp hành và nhắc nhở người dân thực hiện. Trong lúc làm việc luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, vừa đảm bảo an toàn cho người dân và cho chính mình. Công an cũng đề nghị người dân trong diện được cấp CCCD tích cực tham gia để hoàn thành tiến độ.

Trung tá Thân Đức Minh - Trưởng Công an phường Vĩnh Điện cho biết: “Cảnh sát khu vực sẽ thống kê, lập danh sách, phát số thứ tự các trường hợp thu nhận trong ngày. Sắp xếp hồ sơ, đối chiếu thông tin trước, trong quá trình thu nhận để rút ngắn thời gian kiểm tra thông tin. Bố trí cán bộ hướng dẫn trình tự cấp CCCD để người dân chuẩn bị trước khi vào bàn tiếp nhận hồ sơ, không phải tốn quá nhiều thời gian chờ đợi. Để thích nghi trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, Công an phường sắp xếp chỗ ngồi giãn cách đúng quy định, sắp xếp khung giờ khoa học để người dân không chờ đợi, không để cán bộ nghỉ và máy trống”.

Bà Đinh Thị Hồng (khối phố 2, phường Vĩnh Điện) tâm sự, khi đi làm CCCD cũng có chút lo lắng vì sợ phải tiếp xúc với nhiều người. Tuy nhiên, lúc đến nơi, được các cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn nhiệt tình việc thực hiện các yêu cầu phòng dịch nên thấy yên tâm. Thời tiết nắng nóng, chứng kiến các chiến sĩ làm việc cả ngày lẫn đêm trong căn phòng nhỏ hẹp, hết mình phục vụ người dân nên hầu hết công dân đến làm CCCD đều hợp tác, tạo điều kiện cho các anh chị hoàn thành nhiệm vụ.

Để phục vụ nhu cầu rất lớn của công dân làm CCCD gắn chíp điện tử, từ nhiều ngày qua, các tổ công tác thực hiện cấp CCCD từ 6h sáng đến 24h đêm. Những ngày lượng công dân nhiều thì tổ công tác còn làm việc đến 3h sáng hôm sau.

Dịch bệnh Covid-19 tuy đã tạm lắng xuống nhưng nguy cơ bùng phát vẫn còn hiện hữu, lực lượng công an lại càng khó khăn, vất vả hơn khi thực thi nhiệm vụ. Với quyết tâm của người lính, với tinh thần hợp tác của người dân, Công an thị xã Điện Bàn quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ cấp CCCD đề ra.