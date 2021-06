Điện lực Hội An phát hiện 3 khách hàng trộm cắp điện

(QNO) - Nhờ kiểm tra giám sát mua bán điện từ các chương trình hỗ trợ (CPM, RF-Spider, DSPM...) và đặc biệt là chương trình cảnh báo sản lượng bất thường do Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) triển khai, mới đây Điện lực Hội An phát hiện 3 trường hợp khách hàng trộm cắp điện dùng cho sinh hoạt với công suất tiêu thụ hơn 5.200kWh.

Các trường hợp khách hàng này ở TP.Hội An và thị xã Điện Bàn. Điện lực Hội An phối hợp ngành chức năng tham mưu UBND TP.Hội An và UBND thị xã Điện Bàn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 22,5 triệu đồng. Điện lực Hội An cũng vừa áp dụng mới quy chế nội bộ để kịp thời khen thưởng, động viên cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong việc phát hiện các trường hợp trộm cắp điện.