Điện lực Hội An thăm và tặng quà 5 chốt kiểm soát dịch Covid-19

(QNO) - Ngày 29.7, Điện lực Hội An đến thăm các lực lượng tại 5 chốt kiểm soát phòng chống dịch trên địa bàn TP.Hội An.

Điện lực Hội An thăm và tặng quà chốt kiểm dịch tại ngã ba An Dương Vương - Điện Biên Phủ (phường Thanh Hà, Hội An). Ảnh: H.P.L

Tại những chốt đến thăm, đoàn công tác của Điện lực Hội An động viên, trao quà các lực lượng đang phải ngày đêm căng mình trong cuộc chiến phòng chống và đẩy lùi dịch Covid-19.

Về phần mình, Điện lực Hội An chủ động ứng phó, đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho cán bộ, công nhân viên và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Đặc biệt là triển khai công tác đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, tin cậy, đảm bảo chất lượng điện năng cho các chốt kiểm soát, cơ sở y tế... nói riêng, đảm bảo cấp điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn Hội An nói chung.