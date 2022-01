Điện về làng Bảy Nóc trước thềm xuân mới

(QNO) - Sau hơn 40 năm chờ đợi, những ngày giáp tết này người dân làng Bảy Nóc (xã Trà Đốc, Bắc Trà My) vui mừng khi điện chiếu sáng đã về đến làng.

Đóng điện tại trạm biến áp thôn 1 của xã Trà Đốc (Bắc Trà My). Ảnh: TÚ VÂN

Bà Hồ Thị Xây (dân tộc Ca Dong, làng Bảy Nóc) đang chuẩn bị mớ củi để nấu nồi bánh tết. Tết này, gia đình bà và 23 hộ dân tại làng Bảy Nóc rộn ràng hơn vì điện lưới quốc gia đã về đến làng. Chiếc ti vi của gia đình bà Xây liên tục phát các chương trình, hoạt động trước thềm năm mới. “Trồng và hái không biết bao nhiêu mùa cau rồi, hôm nay làng tôi mới có điện. Vui lắm chứ! Trẻ con có điện để học bài, bà con trong làng thì có điều kiện xem ti vi” - bà Xây nói.

Vượt qua những khó khăn do bão lũ và sạt lở, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quảng Nam đã phối hợp Điện lực Trà My nỗ lực lắp đặt, đấu nối để tiếp tục đưa điện về các “vùng lõm” phục vụ nhu cầu của đồng bào Bắc Trà My với hơn 575 hộ tại 5/13 xã, trong đó có đồng bào làng Bảy Nóc.

Ông Dương Hiệp - nhân viên Phòng Quản lý dự án 2, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quảng cho biết: “Sau hơn 6 tháng đẩy nhanh tiến độ thi công thì đến nay chúng tôi kịp đóng điện cho người dân tại 5 xã vùng khó khăn của Bắc Trà My đón tết. Mỗi hộ dân được lắp đặt một công tơ riêng, được hỗ trợ thiết bị từ đường dây điện đấu nối về tận mỗi hộ và các dụng cụ phục vụ tiếp đóng điện”.

Việc đưa điện lưới quốc gia về với đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa là nỗ lực rất lớn của các ngành, các cấp nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng tại địa phương. Nói như người dân làng Bảy Nóc, niềm mong ước bấy lâu nay đã thành hiện thực và ngôi làng thật sự rực sáng để đón chào một mùa xuân mới!