Diễu hành mừng Hội An gia nhập thành phố sáng tạo toàn cầu

(QNO) - Sáng nay 1/11, TP.Hội An tổ chức diễu hành mừng sự kiện gia nhập mạng lưới thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO. Tham gia diễu hành có lãnh đạo thành phố, đại diện các doanh nghiệp, nghệ nhân, nghệ sĩ cùng đông đảo người dân và du khách.

Đoàn diễu hành trong phố cổ Hội An. Ảnh: Q.T

Đoàn diễu hành đã đi qua nhiều tuyến phố trong khu phố cổ Hội An cũng như nhiều khu vực khác trên địa bàn thành phố để lan tỏa, khuyến khích cộng đồng tiếp tục chung tay nâng cao giá trị thương hiệu thành phố sáng tạo toàn cầu.

Học sinh tham gia buổi diễu hành. Ảnh: Q.T

Với việc được gia nhập mạng lưới thành phố sáng tạo toàn cầu, Hội An sẽ xây dựng các cơ chế, chính sách, giải pháp tiếp tục chủ động mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, tài nguyên thiên nhiên, tôn tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường. Tổ chức các sự kiện thường niên và nâng Hội An trở thành một điểm đến của các liên hoan thủ công, nghệ thuật dân gian cả nước và quốc tế.

Đoàn diễu hành đi qua nhiều tuyến phố trên địa bàn TP.Hội An. Ảnh: Q.T

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho hay, ngày 31/10/2023 sẽ đi vào lịch sử của Hội An - ngày UNESCO xướng tên và vinh danh Hội An gia nhập mạng lưới thành phố sáng tạo toàn cầu. Đây là dấu son, bước ngoặt trong chặng đường mới của đô thị cổ Hội An.

Nhiều nghệ nhân tham gia diễu hành. Ảnh: Q.T

“Nhân dân TP.Hội An cảm thấy vinh dự, tự hào và hạnh phúc với thành phố thân yêu của mình. Gia nhập mạng lưới thành phố sáng tạo không chỉ là danh hiệu mà còn là vinh dự. Bên cạnh đó là sự cam kết về chặng đường mới phải hành động.

Thời gian đến, TP.Hội An sẽ xây dựng kế hoạch hành động cụ thể để thực hiện có hiệu quả các nội dung sáng kiến đề xuất trong hồ sơ. Đồng thời kết nối với các thành viên của mạng lưới để cùng nhau xây dựng, phát triển trên các lĩnh vực văn hóa sáng tạo” - ông Lanh nói.

[VIDEO] - Hội An diễu hành mừng sự kiện gia nhập mạng lưới thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO:

Your browser does not support the video tag.

Đến nay, mạng lưới thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO có 350 thành viên là các đô thị đến từ hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới. Việt Nam hiện có 3 thành phố nằm trong mạng lưới là Hà Nội, Đà Lạt và Hội An.