Đọc gì trên Báo Quảng Nam ngày 11/9/2023

(QNO) - Xác định nguồn cát để thực hiện dự án “Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An” với trị giá hơn 42 triệu euro; Dừng đầu tư dự án đường nối cầu Bình Dương đến đường ven biển, ai chịu trách nhiệm; Lời khẩn cầu từ Làng đại học Đà Nẵng; báo động bệnh đau mắt đỏ lan nhanh trong trường học... là những thông tin đáng chú ý trong số báo ra ngày mai 11/9/2023.

* Băn khoăn nguồn cát để "giải cứu" sạt lở bờ biển Hội An: Dự án “Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An” với trị giá hơn 42 triệu euro xác định sẽ tập trung vào nuôi bãi, qua đó thay đổi tầm nhìn từ ứng phó để bảo vệ “tài sản” sang tương tác với thiên nhiên để giải quyết vấn đề gốc rễ của xói mòn.

Theo GS.Nguyễn Trung Việt: “Cần phải làm rõ lượng bùn cát bổ sung ở đây từ đâu, trữ lượng như thế nào cũng như làm rõ hiệu quả tuổi thọ của dự án sẽ kéo dài trong bao nhiêu năm? Bên cạnh đó đơn vị tư vấn cũng cần cân nhắc tình trạng thất thoát bùn cát ở biển Hội An trong mùa gió đông bắc để có phương án tối ưu chứ chỉ nuôi bãi mà không kèm giải pháp dài hạn thì hiệu quả vẫn là dấu hỏi”) bài trang 1 và 2).

* Dừng đầu tư dự án đường nối cầu Bình Dương đến đường ven biển, ai chịu trách nhiệm? Gia hạn tiến độ đầu tư đến 8 lần, nhưng Dự án đường trục chính nối từ cầu Bình Dương đến đường bộ ven biển 129 (giai đoạn 1) vẫn chưa thể hoàn tất bồi thường, giải phóng mặt bằng. UBND tỉnh đã yêu cầu dừng, kết thúc dự án, giao lại cho địa phương. Liệu huyện Thăng Bình có đủ lực để tiếp tục đầu tư? (bài trang 3).

* Nỗ lực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ: Hơn 10.000 thông tin về liệt sĩ hy sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được chia sẻ, hơn 4.200 thông tin phần mộ liệt sĩ có danh tính đã quy tập vào các nghĩa trang liệt sĩ cùng nhiều phần việc khác thắp lên hy vọng cho các gia đình trong hành trình tìm người thân. Đó là dấu ấn trong công tác phối hợp của Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) và Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh trong 5 năm qua (2017 - 2022).

* Vượt khó học giỏi: Hai cô gái đến từ vùng quê của huyện Thăng Bình là Võ Thị Thanh Thảo và Lê Thị Vân Anh đã nỗ lực giành được những kết quả cao, đáng tự hào trong học tập, là hạt mầm hy vọng trong vườn ươm tài năng đất Quảng. Hai em sẽ được nhận tặng tưởng của Quỹ ươm mầm tai năng đất Quảng cuối tuần này (bài trang 9).

* Lời khẩn cầu từ làng đại học: Về tình trạng khu đô thị Đại học Đà Nẵng - một dự án đã “treo” suốt 26 năm nay, PGS-TS.Nguyễn Ngọc Vũ - Giám đốc Đại học Đà Nẵng vừa có báo cáo gửi Bộ GDĐT về việc để đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án Làng đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tại phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) và phường Điện Ngọc (Điện Bàn) - bài trang 10.

* Cảnh báo dịch đau mắt đỏ: Do thời tiết thay đổi, thời điểm tựu trường cũng là nguyên nhân để dịch mắt đỏ lây lan nhanh.

Theo bác sĩ Nguyễn Minh Thu - Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Quảng Nam, năm nay thời tiết thất thường dẫn đến dịch đau mắt đỏ do vi rút Adeno gây ra kéo dài, dẫn đến việc bùng dịch ở nhiều nơi. “Các năm trước, dịch đau mắt đỏ do Adeno vi rút thường bắt đầu từ mùa xuân và kết thúc vào đầu hè. Tuy nhiên, năm nay lại kéo dài đến cuối hè, lại ngay thời điểm tựu trường nên bệnh lây lan thành dịch do tần suất giao lưu tiếp xúc với trẻ đang bệnh và trẻ khỏe mạnh cũng như trẻ mang mầm bệnh về nhà” (bài trang 12).

và nhiều thông tin đáng chú ý.