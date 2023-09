Đọc gì trên Báo Quảng Nam ngày 13/9/2023

(QNO) - Dịch bệnh, thiệt hại khiến người nuôi tôm đứng trước nhiều khó khăn; Quảng Nam dẫn đầu các tỉnh Duyên hải miền Trung về số trường học đạt chuẩn quốc gia; lo lắng về vốn văn hóa truyền thống của người Co ở Tam Trà (Núi Thành) dần mai một; thông tin tiếp theo về vụ xô xát khi làm đường bê tông ở tổ 8 (thôn 1, Tiên Lãnh, Tiên Phước)... là những thông tin đáng chú ý trong số báo ra ngày 13/9/2023.

Báo Quảng Nam số ra ngày 13/9/2023

Áp lực “vây”

nghề nuôi tôm:

Theo thống kê của Chi cục Thủy sản Quảng Nam, diện tích nuôi tôm toàn tỉnh hiện nay 1.650ha, sản lượng tôm thương phẩm thu hoạch từ đầu năm đến nay đạt gần 13 nghìn tấn. Diện tích có tôm nuôi chết do dịch bệnh hơn 150ha, chủ yếu là các bệnh đốm trắng, hoại tử gan tụy cấp và bệnh phát sinh do môi trường biến động đột ngột

(bài trang 1 và 3).

* Quảng Nam dẫn đầu các tỉnh Duyên hải miền Trung về số trường học đạt chuẩn quốc gia: Với 2 trường đại học, 3 trường cao đẳng, 7 trường trung cấp chuyên nghiệp, 725 trường công lập, 69 trường ngoài công lập, 1 trung tâm giáo dục thường xuyên, 108 trung tâm ngoại ngữ - tin học và 20 trung tâm kỹ năng sống, cùng 547 trường học đạt chuẩn quốc gia, dẫn đầu các tỉnh Duyên hải miền Trung (tin trang 2).

* Kế sách xúc tiến đầu tư - chuyên trang PCI của Báo Quảng Nam đề cập việc 26 năm qua tổng số dự án đầu tư còn hiệu lực trên địa bàn Quảng Nam chỉ khoảng hơn 1.100 dự án với tổng vốn hơn 6 tỷ USD. Việc chủ động gặp gỡ, tìm kiếm, chọn đối tác chiến lược, giới thiệu dự án cụ thể... là kế sách xúc tiến đầu tư của chính quyền Quảng Nam (bài trang 4).

* Lên biên giới cấp giấy thông hành cho đồng bào: Cán bộ chiến sĩ Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an Quảng Nam đã đến địa bàn vùng cao để cấp giấy thông hành cho đồng bào khu vực giáp biên giới Việt - Lào (bài trang 5).

* Mai một văn hóa người Co ở Tam Trà: Đồng bào Co ở xã Tam Trà (huyện Núi Thành) hiện có 325 hộ với 1.227 nhân khẩu, sinh kế chủ yếu là trồng lúa, khai thác keo lá tràm, trồng quế. Đồng bào Co ở Tam Trà trước đây rất yêu thích lời ca tiếng hát ca ngợi cuộc sống, mùa màng, ấm no, hạnh phúc. Ngày nay không còn nhà sàn, vắng bóng tục lệ cúng “ngã rạ”, đồng bào hòa vào nhịp sống thường nhật của người Kinh (bài trang 6).

* Những chàng trai đam mê Toán học: Đỗ Phan Tuấn Phát và Trần Quốc Khanh (học sinh Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông, TP.Hội An) đã gặt hái nhiều thành tích đáng nể - là hai gương mặt được nhận thưởng từ Quỹ ươm mầm tài năng đất Quảng của Báo Quảng Nam năm 2023 (bài trang 7).

* Vụ xô xát khi làm đường bê tông ở tổ 8 (thôn 1, Tiên Lãnh, Tiên Phước): Vụ việc từng được thông tin trên Báo Quảng Nam về vụ xô xát giữa ông Võ Hồng Vỹ - đại diện nhóm hộ thi công đường bê tông ở tổ 8 (thôn 1, xã Tiên Lãnh) với ông Võ Toàn (SN 1993) khi thực hiện giám sát thi công công trình, vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm (thông tin ở trang 12).

