Đội ngũ cộng tác viên đóng góp tích cực vào chất lượng phát sóng của Đài PT-TH Quảng Nam

(QNO) - Đó là phát biểu của ông Mai Văn Tư - Giám đốc, Tổng biên tập Đài Phát thanh truyền hình tỉnh (QRT) tại Hội nghị Cộng tác viên và triển khai nhiệm vụ phát thanh - truyền hình năm 2024, tổ chức vào chiều nay 16/1/2024.

Hội nghị cộng tác viên Đài PT-TH Quảng Nam. Ảnh: X.H

Năm 2023, Đài Phát thanh - Truyền hình (PT-TH) Quảng Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam. Thành công này có sự đóng góp rất lớn của đội ngũ cộng tác viên (CTV).

Các CTV của đài đã bám sát nội dung, tôn chỉ, mục đích của các cơ quan báo chí, góp phần tích cực tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở… Hầu hết tin, bài cộng tác đảm bảo chất lượng, thông tin đa dạng, đầy đủ, khách quan, phản ánh các hoạt động của tổ chức Đảng, chính quyền và các đoàn thể, đời sống sinh hoạt, lao động của nhân dân, góp phần quan trọng trong việc truyền tải thông tin sâu rộng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục tình hình an ninh trật tự, an ninh biên giới ở các địa phương miền núi.

Ông Nguyễn Kim Sơn - Phó Giám đốc Đài PT-TH Quảng Nam cho rằng, với ưu thế ở sát cơ sở, tiếp cận nhanh và sâu sát tình hình địa phương nên đội ngũ CTV đã hỗ trợ đắc lực trong việc sản xuất các chuyên mục, chương trình, cũng như quá trình tác nghiệp tại cơ sở cho anh chị em phóng viên của đài tỉnh.

Đội ngũ CTV tại cơ sở đã góp phần truyền tải thông tin sâu rộng ở các lĩnh vực trên sóng Đài PT-TH tỉnh. Ảnh: P.T

Mong muốn trong năm 2024, lực lượng CTV của đài tiếp tục có nhiều đóng góp vào sự phát triển của QRT, nhất là thời điểm thiên tai, bão lũ, tình huống bất thường, bất khả kháng xảy ra trên địa bàn được Ban Giám đốc Đài PT-TH tỉnh gởi gắm đến đội ngũ CTV.

Bên cạnh kênh phát thanh, truyền hình truyền thống, hiện nay Đài PT-TH Quảng Nam đang phát triển mạnh kênh thông tin tuyên truyền trên website và các nền tảng mạng xã hội như Fanpage, Zalo và Youtube… Vì thế, Ban Giám đốc Đài PT-TH Quảng Nam kỳ vọng CTV có nhiều hơn những bài viết dành riêng cho phát thanh và trang thông tin điện tử (có hình ảnh kèm theo) cũng như tiếp tục có nhiều hơn những tin nóng, hay, hấp dẫn cộng tác trên các nền tảng phát sóng của Đài PT-TH Quảng Nam.

Đài PT-TH tỉnh khen thưởng 15 cộng tác viên tiêu biểu đã có nhiều đóng góp xuất sắc vào sự thành công của đài. Ảnh: P.H

Tại Hội nghị, Ban Giám đốc Đài PT-TH Quảng Nam đã khen thưởng 15 CTV tiêu biểu xuất sắc năm 2023.