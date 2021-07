Đón bà con đồng hương về quê: Phụ nữ, thanh niên sẵn sàng vào cuộc

Trên fanpage Tuổi trẻ Quảng Nam, liên quan đến nội dung phòng chống dịch Covid-19, Bùi Ngọc Hòa (23 tuổi, đoàn viên phường An Xuân, TP.Tam Kỳ) gửi bình luận với lời nhắn: “Em Bùi Ngọc Hòa. Bếp cách ly TP.Tam Kỳ. Khi nào cần liên hệ em có mặt hỗ trợ ngay và liền. Năm ngoái em đã tham gia một tháng nấu cho người dân khu cách ly Tam Kỳ rồi”.

Kèm lời nhắn, Hòa còn gửi số điện thoại (0869798710) để địa phương có nhu cầu dễ dàng liên hệ. Hòa cho biết, năm ngoái đã tham gia cùng các chị ở Hội LHPN thành phố phục vụ nấu ăn trong khu cách ly. Đợt này, nếu thành phố, đoàn thanh niên yêu cầu anh sẵn sàng hỗ trợ, phục vụ.

Anh Võ Thanh Cung - Bí thư Thành đoàn Tam Kỳ chia sẻ, trong trường hợp người dân về khu cách ly đông như dự kiến, tuổi trẻ thành phố sẽ tập trung tuyên truyền lưu động, triển khai dọn vệ sinh các khu cách ly để đón bà con. Đồng thời tiếp sức bằng các hoạt động quyên góp hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm hỗ trợ các khu cách ly.

Không chỉ đoàn viên thanh niên, Hội LHPN TP.Tam Kỳ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tham gia hỗ trợ phục vụ khu cách ly. Trước đó (từ ngày 12 - 15.7), Hội LHPN TP.Tam Kỳ kêu gọi ủng hộ được 100kg thịt heo, 110kg cá tươi, 40kg cá khô, tép; 25 lít nước mắm cùng bún, mì khô, trứng gà vịt… với tổng số tiền hơn 140 triệu đồng để gửi tặng hỗ trợ bà con nhân dân và hội viên phụ nữ TP.Hồ Chí Minh.

Bà Vũ Thị Tố Uyên - Chủ tịch Hội LHPN phường Tân Thạnh (TP.Tam Kỳ) cho biết, bà đang gấp rút sắp xếp công việc gia đình, cơ quan để sẵn sàng tham gia hỗ trợ nấu ăn trong khu cách ly trên địa bàn phường.

Anh Nguyễn Xuân Đức - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn cho biết, đội hình Thanh niên xung kích phòng chống dịch bệnh Covid-19 ở các cấp đã và đang kích hoạt tham gia hỗ trợ. Những ngày qua, lực lượng này đồng hành với chính quyền các cấp dọn dẹp vệ sinh, chuẩn bị cơ sở vật chất ở các khu cách ly để sẵn sàng đón bà con vùng tâm dịch về quê. Ngoài ra, thanh niên cũng tham gia hỗ trợ kiểm soát dịch ở các chốt phòng chống dịch cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã…

Công an tỉnh quyết tâm đảm bảo an ninh cho các khu cách ly

Thượng tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho hay, là một trong những lực lượng sát cánh nơi tuyến đầu chống dịch, Công an tỉnh luôn sẵn sàng cho việc tăng cường nhân lực, phương tiện đảm bảo an ninh, an toàn tại các khu cách ly, nơi bà con Quảng Nam làm ăn xa được đưa về quê hương trong những ngày tới.

“Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, kế hoạch, phương án cụ thể về đón, bố trí các địa điểm cách ly cho bà con Quảng Nam được đưa về từ TP.Hồ Chí Minh, chúng tôi sẽ phân công lực lượng, bố trí đảm bảo công tác an ninh, an toàn tại các địa điểm cũng như thực hiện tốt các công tác hỗ trợ theo đúng chức năng, nhiệm vụ của lực lượng. Đây là việc làm ý nghĩa, thể hiện tính nhân văn, tình nghĩa đồng bào trong bối cảnh bà con đồng hương Quảng Nam làm ăn xa đang gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Công an tỉnh sẽ nỗ lực để làm tốt nhất nhiệm vụ được giao, vừa phục vụ tốt cho bà con ở các khu cách ly, đảm bảo an ninh, an toàn, vừa góp phần hiệu quả trong việc phòng ngừa dịch bệnh, với tiêu chí an toàn phòng chống dịch được đặt lên hàng đầu” - Thượng tá Nguyễn Thành Long nói. (THÀNH CÔNG)