Đồng hành vì an sinh xã hội

Nhiều nguồn hỗ trợ từ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam được Hội Chữ thập đỏ tỉnh triển khai hiệu quả, tạo động lực cho người có hoàn cảnh khó vươn lên, góp phần tích cực vào công tác an sinh xã hội.

Khởi công xây nhà cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: L.M

Trở về quê sau nhiều năm mưu sinh tại TP.Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Tấn Đăng (thôn Phước An, xã Bình Hải, Thăng Bình) xin đi phụ việc trên tàu cá đánh bắt xa bờ. Thu nhập bấp bênh khiến đời sống gia đình ông Đăng vô cùng khó khăn, không đủ điều kiện xây một căn nhà để sinh sống ổn định.

May mắn, vừa qua ông Đăng được Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh xét chọn hỗ trợ 50 triệu đồng để xây mới căn nhà. Đến nay, căn nhà đã cơ bản hoàn thiện và dự kiến sẽ nghiệm thu, bàn giao trước Tết Nguyên đán.

“Nhận được nguồn hỗ trợ của Hội CTĐ tỉnh để xây dựng căn nhà kiên cố, gia đình tôi thật sự rất mừng. Đây là động lực để chúng tôi phấn đấu làm ăn, vươn lên trong cuộc sống” – ông Đăng nói.

Theo Hội CTĐ tỉnh, chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” do Trung ương Hội CTĐ Việt Nam hỗ trợ cho ngư dân 2 địa phương Thăng Bình và Núi Thành. Hoạt động này sẽ giúp các hộ ngư dân nghèo, khó khăn có điều kiện xây dựng nhà ở an toàn và phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, an tâm vươn khơi bám biển.

Cụ thể, đã hỗ trợ xây mới 10 căn nhà (mỗi căn 50 triệu đồng) và hỗ trợ 14 con bò sinh sản cho 14 hộ ngư dân khó khăn, mỗi con trị giá 13,5 triệu đồng. Tổng kinh phí hỗ trợ là 690 triệu đồng.

Ông Nguyễn Quý Dương – Phó Chủ tịch Hội CTĐ Thăng Bình nói: “Ngay sau khi nắm bắt chương trình của Hội CTĐ tỉnh, chúng tôi đã khẩn trương làm việc với chính quyền các địa phương, khảo sát các trường hợp hỗ trợ theo đúng yêu cầu đặt ra.

Đến nay, chúng tôi đã hoàn tất việc trao 14 con bò cho người dân, đồng thời đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện và bàn giao 4 căn nhà cho người dân trước dịp Tết Nguyên đán năm nay”.

Cùng với chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn”, Trung ương Hội CTĐ Việt Nam đang triển khai dự án “Cứu trợ khẩn cấp các tỉnh bị ảnh hưởng do bão và lũ tháng 10/2022”.

Chương trình sẽ hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà, hỗ trợ tiền mặt và các hoạt động tập huấn về nước sạch vệ sinh trong tình huống khẩn cấp, nâng cao nhận thức về giới… tại 2 huyện Tiên Phước và Quế Sơn.

Tổng kinh phí dự án hơn 2,9 tỷ đồng, trong đó kinh phí hỗ trợ cấp huyện là 2,3 tỷ đồng, còn lại giao cho cấp tỉnh thực hiện các hoạt động theo hướng dẫn của Trung ương Hội CTĐ Việt Nam.

Ông Nguyễn Ba – Chủ tịch Hội CTĐ Tiên Phước cho biết, dự án này là hoạt động tái thiết đầu tiên sau đợt thiên tai cuối năm 2022, được Trung ương Hội CTĐ Việt Nam tổ chức chặt chẽ, đối tượng hưởng lợi phù hợp và mang tính thiết thực.

Riêng Tiên Phước được nhận hơn 1 tỷ đồng để hỗ trợ cho người dân 3 xã Tiên Châu, Tiên Kỳ, Tiên Cảnh, trong đó hỗ trợ trung bình 1 triệu đồng/khẩu và 10 triệu/căn nhà sửa chữa. Đến nay, Hội CTĐ Tiên Phước hoàn tất việc lập danh sách, hoàn thành thủ tục và trình cấp trên để giải ngân hỗ trợ cho người dân trước Tết Nguyên đán Quý Mão.

Dự kiến, dự án “Cứu trợ khẩn cấp các tỉnh bị ảnh hưởng do bão và lũ tháng 10/2022” sẽ hoàn tất việc hỗ trợ vào ngày 28/2/2023.•