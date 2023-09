Đồng thuận mở đường lớn

Dự án liên kết vùng miền Trung qua địa bàn huyện Bắc Trà My nhận được sự đồng thuận cao từ người dân có đất đai, tài sản bị ảnh hưởng bởi dự án.

Bà Phan Thị Yến đã nhờ các con về tháo dỡ hàng rào, chặt bỏ cây cối bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Ảnh: D.L

Người dân đồng thuận

Người dân thị trấn Trà My (Bắc Trà My) những ngày này bắt đầu tháo dỡ hàng rào, mái hiên, chặt bỏ cây cối, phá bỏ vật kiến trúc trên phần đất thuộc diện thu hồi giải phóng mặt bằng, bàn giao đất để đơn vị thi công mở đường.

Nhà bà Phan Thị Yến (tổ dân phố Mậu Cà, thị trấn Trà My) có tổng diện tích đất phải thu hồi là 157,3m2. Dù diện tích khá nhiều, đất thổ cư chủ yếu, nhưng khi có thông tin đường lớn được mở, bà Yến đi đầu trong việc đồng thuận với dự án.

Bà Yến chia sẻ: “Sống hơn 80 năm rồi, mong mỏi lớn nhất chính là thấy con đường lớn được mở, để việc đi lại thuận tiện hơn. Khi Nhà nước tổ chức họp dân, tôi đã xung phong ủng hộ chủ trương chung, chỉ cần tính đúng quy định bồi thường là được”.

Khi dự án đi qua địa phương, gia đình ông Bùi Minh Khương (tổ dân phố Mậu Cà, thị trấn Trà My) có đất đai bị ảnh hưởng ở cả địa phận thị trấn Trà My và xã Trà Dương.

Ở địa phận thị trấn Trà My, diện tích đất thu hồi chạy dọc theo trước nhà ông Khương, diện tích 75,7m2, phần đất ở Trà Dương đang được xác lập hồ sơ. Ông Khương đang chờ quyết định thu hồi đất của huyện Bắc Trà My để tháo dỡ hàng rào, chặt bỏ cây cối trên đất, bàn giao mặt bằng thi công.

Ông Khương nói: “Lúc đầu gia đình tôi không đồng ý với mức giá bồi thường, nhưng sau khi nghe lãnh đạo thị trấn cùng các ngành của huyện, rồi tổ dân phố đến giải thích cụ thể những căn cứ pháp lý, lắng nghe nguyện vọng của gia đình, tôi mới hiểu được giá cả là đúng quy định của Nhà nước, hợp lý hợp tình nên đồng ý ký vào biên bản. Giờ tôi đang mong phần đất bên Trà Dương được làm sớm, để gia đình lo tháo dỡ, chặt bỏ cây cối, bàn giao mặt bằng”.

Sát dân vận động

Là người trực tiếp bám dân, vận động nhân dân cùng với các ban ngành của thị trấn Trà My và huyện Bắc Trà My, ông Phan Ánh Dương - Bí thư Chi bộ Tổ dân phố Mậu Cà cho biết: “Làm gì cũng vậy, phải sát dân, bám dân, hiểu và đáp ứng, giải đáp cho được tâm tư nguyện vọng của nhân dân thì sẽ thực hiện được.

Người dân ai cũng mong muốn đường mở rộng lớn hơn, đẹp hơn nhưng quan trọng là nguyện vọng của họ được lắng nghe. Ban quân - dân - chính của tổ dân phố liên tục đến nhà dân để vận động.

Chúng tôi họp chi bộ, phân công nhiệm vụ từng đảng viên cùng vào cuộc, đặc biệt đảng viên có nhà đất bị ảnh hưởng thì gương mẫu thực hiện trước, sau đó chỗ nào khó thì cùng ngồi lại, lắng nghe hộ dân tâm tư, đề xuất.

Hộ nào khó khăn về nhân công tháo dỡ thì đề nghị đơn vị thi công hỗ trợ. Đến nay, 100% hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án bắt đầu bàn giao mặt bằng cho huyện để các bên liên quan triển khai đúng tiến độ”.

Ông Nguyễn Hữu Sự - Chủ tịch UBND thị trấn Trà My chia sẻ, để công tác giải phóng mặt bằng thực hiện nhanh, việc đầu tiên rất quan trọng là thông tin công khai về dự án, tổ chức họp dân để họ không xây dựng và trồng cây thêm vào trên phần đất ảnh hưởng.

Thị trấn đã phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ quân - dân - chính và hội đoàn thể ở cơ sở. Chi bộ yêu cầu đảng viên nêu gương đi trước, hội viên của hội đoàn thể nào thì hội đó bu bám vận động. Khi vận động thì mọi quy định, căn cứ pháp lý phải nêu rõ ràng, công khai minh bạch.

Nếu người dân không đồng ý thì họ phải nêu được không đồng ý điểm nào, giá cao giá thấp thì phải có cơ sở, nếu có căn cứ mà áp giá chưa đúng thì Nhà nước sẵn sàng sửa chữa. Những hộ không đồng thuận, các ngành đến từng gia đình giải thích, lắng nghe. Những hộ khó khăn nhất đến nay cũng đã thực hiện xong.

Theo Ban Quản lý dự án - quỹ đất huyện Bắc Trà My, Dự án liên kết vùng miền Trung qua địa phận huyện Bắc Trà My có chiều dài 5,7km, có 226 hộ dân thuộc diện thu hồi đất. Xác định đây là dự án trọng điểm phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội, là nhiệm vụ chính trị quan trọng của huyện Bắc Trà My, nên địa phương vào cuộc tích cực ngay từ đầu.

Đến nay, tại thị trấn Trà My 100% hộ dân bị ảnh hưởng đã đồng thuận, tại xã Trà Dương chỉ khó nhất đoạn ngã ba Trà Dương vì là cụm đông dân cư nhưng người dân cũng đã thống nhất chủ trương chung, tạo thuận lợi bước đầu cho địa phương. Hộ dân nào đồng ý, xác lập đầy đủ hồ sơ pháp lý, huyện Bắc Trà My sẽ phê duyệt phương án và ra quyết định thu hồi đất, để người dân bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.