Dự án Khu dân cư số 1 phường Điện An: Chờ doanh nghiệp thực hiện cam kết về nghĩa vụ thuế

(QNO) - Tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 9 của Thường trực Tỉnh ủy vào sáng nay 15/9 do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường chủ trì, đại diện các hộ dân mua đất tại dự án Khu dân cư số 1 (phường Điện An, thị xã Điện Bàn) tiếp tục kiến nghị lãnh đạo tỉnh Quảng Nam quan tâm, chỉ đạo giải quyết để người dân sớm được nhận sổ đỏ.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường chủ trì buổi tiếp công dân. Ảnh: ĐÔNG ANH

Mòn mỏi chờ có sổ đỏ

Đại diện các hộ dân mua đất tại dự án Khu dân cư số 1, phường Điện An (thị xã Điện Bàn) do Công ty TNHH Sản xuất - thương mại - dịch vụ (SX-TM-DV) Thiện Vỹ (địa chỉ thôn Tân An, xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc làm chủ đầu tư) cho biết: Theo yêu cầu của chủ đầu tư, người mua đất đã đóng đủ 100% số tiền góp vốn, tuy nhiên, dự án kéo dài đã 6 năm, đến nay vẫn chưa cấp số đỏ cho người dân.

Thực trạng này khiến nhiều gia đình lâm vào tình cảnh khó khăn, nợ nần. Bà Huỳnh Thị Thủy là một ví dụ. Theo trình bày, bà Thủy đã bỏ ra số tiền 1,250 tỷ đồng để mua 1 lô đất tại dự án Khu dân cư số 1 từ năm 2018, đến nay đã 5 năm nhưng gia đình bà vẫn chưa nhận được sổ đỏ, khiến cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn.

Tại buổi tiếp công dân, đại diện các hộ dân mong muốn lãnh đạo tỉnh và các sở ngành quan tâm, đôn đốc tìm hướng giải quyết để người dân sớm được nhận sổ đỏ. Đại diện người mua đất cũng hỏi về việc có được xây dựng nhà trong thời gian chờ cấp sổ đỏ, hoặc có được tập trung đông người để biểu tình, phản ánh kiến nghị…

Bà Huỳnh Thị Thủy và đại diện các hộ dân mua đất dự án Khu dân cư số 1, phường Điện An tại buổi tiếp công dân. Ảnh: ĐÔNG ANH

Theo đại diện Sở KH-ĐT, Công ty TNHH SX-TM-DV Thiện Vỹ đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Nam thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp vào ngày 5/11/2021 theo đề nghị của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam (lý do đề nghị thu hồi là người nộp thuế có tiền nợ thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp quá hạn thuộc đối tượng bị cưỡng chế theo quy định của Luật Quản lý thuế).

Ngoài ra, Công ty TNHH SX-TM-DV Thiện Vỹ còn bị Cục Thuế tỉnh đóng mã số thuế, khoanh tiền thuế nợ với tổng số tiền hơn 24,7 tỷ đồng.

Chờ doanh nghiệp thực hiện cam kết

Liên quan đến vụ việc này, ngày 5/9/2023, Sở KH-ĐT đã tổ chức làm việc với Công ty TNHH SX-TM-DV Thiện Vỹ nhằm bàn nội dung khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sau khi bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Theo biên bản, ông Phan Hùng - Giám đốc Công ty TNHH SX-TM-DV Thiện Vỹ cho biết, do tình hình thời kỳ dịch bệnh COVID-19 ở giai đoạn 2020 - 2022 và khó khăn về tài chính như hiện nay dẫn đến mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gần như bị tê liệt, ảnh hưởng đến việc tập trung nguồn lực tài chính để hoàn thành nghĩa vụ thuế theo đề nghị của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam.

Ông Trần Hoài Nam - Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Nam phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: ĐÔNG ANH

Vì vậy, Công ty TNHH SX-TM-DV Thiện Vỹ xin cam kết đến hết 30/9/2023 sẽ hoàn thành nghĩa vụ thuế và đảm bảo điều kiện để khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sau khi bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường chia sẻ với hoàn cảnh của các hộ dân đã mua đất tại dự án Khu dân cư số 1, phường Điện An. Đồng thời mong muốn người dân bình tĩnh, không vì bức xúc, lo lắng mà có hành vi vi phạm pháp luật như xây dựng nhà trên đất chưa có sổ đỏ hay biểu tình, tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự…

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cho biết vụ việc đã được lãnh đạo tỉnh chỉ đạo, đôn đốc giải quyết; tuy nhiên do năng lực doanh nghiệp hạn chế nên đến nay chưa hoàn thành các nghĩa vụ với Nhà nước như nợ thuế, chưa hoàn thành cơ sở hạ tầng…

Quanh cảnh buổi tiếp các hộ dân mua đất dự án Khu dân cư số 1. Ảnh: ĐÔNG ANH

Theo Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường, qua báo cáo của Sở KH-ĐT, Công ty TNHH SX-TM-DV Thiện Vỹ đã cam kết trước 30/9 sẽ hoàn thành nghĩa vụ thuế. Do đó, người dân cần chờ thêm thời gian để doanh nghiệp thực hiện cam kết.

Các Sở TN-MT, KH-ĐT, Xây dựng cần đôn đốc doanh nghiệp thực hiện đúng cam kết. Sau ngày 30/9, Sở KH-ĐT có trách nhiệm thông tin cho các hộ dân về kết quả thực hiện cam kết của Công ty TNHH SX-TM-DV Thiện Vỹ.

Nếu doanh nghiệp không thực hiện cam kết, khi đó người dân có thể xem xét gửi đơn ra tòa án để được giải quyết theo luật. Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị người dân đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh để được hướng dẫn các thủ tục khi làm đơn.

Nhiều khu vực thuộc dự án KDC số 1 còn vướng mặt bằng