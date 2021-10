Duy Xuyên: Một người bị nước lũ cuốn mất tích

(QNO) - Trưa 8.10, cơ quan chức năng vẫn đang tổ chức tìm kiếm người phụ nữ bị mất tích khi băng qua sông tại thôn Lệ Bắc (xã Duy Châu, Duy Xuyên).



Vị trí người phụ nữ không may bị cuốn trôi

Trước đó, vào sáng cùng ngày, 5 người phụ nữ băng qua sông đi chợ trong lúc lũ lớn nên bị nước cuốn trôi; may mắn có 4 phụ nữ bám vào bụi cây nên thoát chết, còn một phụ nữ bị nước cuốn mất tích.

Ông Nguyễn Thế Đức - Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 4h30 phút sáng cùng ngày. 5 người phụ nữ trú ở thôn Lệ Bắc, xã Duy Châu lội bộ qua dòng nước lũ chảy xiết để qua chợ La Tháp buôn bán.

Trong lúc lội bộ, không may cả 5 người bị dòng nước lũ chảy xiết cuốn trôi. Có 4 người may mắn bám và bụi bói và được lực lượng cứu hộ ra ứng cứu đưa vào bờ an toàn, riêng bà Hồ Thị Chín (65 tuổi) bị mất tích.

Hiện nước lũ dâng gây khó khăn cho việc tìm kiếm

Hiện chính quyền xã Duy Châu cùng huyện Duy Xuyên có mặt tại hiện trường để tổ chức tìm kiếm nạn nhân, đồng thời giăng dây cảnh báo cấm người dân đi lại ở đoạn sông này.

Được biết, thôn Lệ Bắc (xã Duy Châu) có khoảng 265 hộ dân với 1.150 nhân khẩu sinh sống. Do địa thế như ốc đảo giữa sông, chỉ có con đường bê tông nhỏ kết nối nên mỗi khi trời mưa lớn, nước lũ từ thượng nguồn đổ về chia cắt, cô lập cả thôn Lệ Bắc. Muốn qua sông, người dân phải lụy đò.